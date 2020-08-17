Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 17 августа 2020: уже неделю количество зараженных не превышает 90

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 17 августа 2020

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 17 августа 2020 года. Каждый день общее число зараженных прибавляется. Но стоит отметить, что уже больше недели ежедневный прирост не превышает 90. Это несомненно радует эпидемиологов.

За последние сутки диагноз подтвердился у 86 пациентов. Больше всего зараженных в Краснодаре - 30 человек получили положительный тест на коронавирус. В Сочи Covid-19 подтвердился у 18 пациентов.

39 пациентов по-прежнему находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Три человека – на ЭКМО в краевой больнице №1.

В регионе с начала пандемии проведено более 700 тысяч исследований на коронавирус. Сейчас тесты активно делают не только в государственных больницах, но и в частных лабораториях. Всего в крае общее количество заболевших достигло 9903 случая.

В регионе действует масочный режим. Средства защиты нужно носить в закрытых помещениях, например, в магазинах или на работе, а также в общественном транспорте. Власти облегчили ситуацию с ношением масок. Теперь в автобусах, трамваях и троллейбусах их выдают бесплатно. За несоблюдения правил кондуктора или водителя могут оштрафовать. В краевой столицы и в других районах специалисты проводят рейды по соблюдению масочного режима.

Данные по коронавирусу в Краснодарском крае на 16 августа. Фото: yandex.ru/covid19

НА ЗАМЕТКУ

Врачи напоминают, что коронавирус имеет характерные признаки инфекции. Среди симптомов COVID-19: вялость, недомогание, повышение температуры тела до 37-38 градусов, потеря обоняния, першение в горле, кашель, одышка, чувство нехватки воздуха и боль в груди.

Коронавирус в Анапе 17 августа 2020

В Анапе за последние сутки нет новых случаев заражения.

Коронавирус в Новороссийске 17 августа 2020

В Новороссийске зафиксировано пять случаев COVID-19.

Коронавирус в Сочи 17 августа 2020

В сочинских больницах выявлено 18 зараженных

Коронавирус в Геленджике 17 августа 2020

В Геленджике за последние 24 часа выявлено четыре новых случаев заболевания.

Коронавирус в Туапсе 17 августа 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Коронавирус в Ейске 17 августа 2020

В Ейском районе за последние сутки никто не заболел.