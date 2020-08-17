Самолет, летевший в Турцию, экстренно сел в Сочи

Самолет Москва-Анталья сел в Сочи из-за самочувствия пассажирки. Фото: Архив "КП"

В городе-курорте рано утром 17 августа экстренно приземлился самолет, летевший из Москвы в Анталью. Пилот воздушного борта совершил вынужденную посадку.

- В связи с нештатной ситуацией делаем посадку в Сочи, - сказала стюардесса.

По данным сотрудников аэропорта, причина того, что борт не долетел до места назначения – плохое самочувствие одной из пассажирок.

- В понедельник утром в аэропорту Сочи рейс «Москва (Внуково) – Анталья» совершил вынужденную посадку. Причиной посадки стало состояние здоровья одной из пассажирок. 43-летняя женщина пожаловалась на острые боли в животе, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе транспортного узла.

К самолету приехала скорая, пассажирку госпитализировали в адлерскую больницу. Сейчас она находится в медучреждении под наблюдением медиков. О состоянии здоровья пассажирки в настоящее время, не сообщается.

Воздушный борт с остальными пассажирами отправился по назначенному маршруту. Авиалайнер вылетел из Сочи в Аталью в течение часа и уже приземлился в Турции.