Яблочный спас 2020 в Краснодаре: массовых мероприятий не будет

Яблочный спас в Краснодаре 2020 Фото: Архив "КП"

В среду 19 августа православные Кубани отмечают Преображение Господне – один из важнейших религиозных праздников. В этот день верующие вспоминают евангельское событие, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Иисуса Христа в преображении. Тогда Господь впервые явил ученикам Свою Божественную суть.

Главной традицией праздника считается освящение яблок и угощение ими близких и родных, и потому в народе его называют Яблочным Спасом.

В храмах в этот день идут службы, а люди приносят яблоки, считая, что через них Бог посылает благословение.

Раньше во время праздника в Краснодаре и по всей Кубани проводились ярмарки. В этом году массовые мероприятия отменены, однако в храмах пройдут службы – утром Божественные литургии, а также вечерние службы. Разумеется, с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Лицам старше 65 лет рекомендовано оставаться дома.

По традиции в этот день верующие дарили друг другу яблоки, а также готовили блюда из этих сочных плодов.

В праздник Преображения Господня запрещено выполнять любую работу. Исключение - сбор урожая и приготовление еды.

А еще в этот день, 19 августа, можно узнать погоду осени и зимы. Погода января будет повторять погоду Яблочного Спаса - тепло и солнечно 19 августа, значит, и январь погодой порадует. Сухая погода в этот день обещает сухую осень, дожди, наоборот, дождливую.