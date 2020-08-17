«Схватил за ногу, как собака»: В Сочи белый кит укусил подростка в дельфинарии

В Сочи белый кит укусил подростка в дельфинарии. Фото: @delfacenter

В Сочи в одном из дельфинариев произошел трагический случай. Белуха укусила за ногу 11 –летнего подростка. Почему представитель семейства китообразных напала на мальчика сейчас выясняется.

Ребенок был доставлен в больницу с рваной раной на бедре. Врачи оценивают состояние подростка как удовлетворительное.

Мать отказалась писать заявление в полицию. Проверкой инцидента занялся следственный комитет.

- По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются, по окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Внешне белухи – полярные киты выглядят очень добродушными. Они похожи на персонажей мультфильмов. Сочинцы могли видеть белых китообразных в акватории морпорта, где они содержатся в вольере. Несколько белух выступают в дельфинариях курорта.

Специалисты научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа» не верят в сказки о спасении китообразных, которые оказались в неволе.

- Во всех дельфинариях рассказывают, что они спасли дельфинов. Люди верят и совсем не пытаются проверять информацию. Но правда совсем не похожа на добрую сказку о спасении, - рассказали в «Дельфе». - Пока мы проделываем гигантскую работу, информируем общество о проблемах, придаем огласке критическую ситуацию с краснокнижными дельфинами - дельфинарии зарабатывают миллионы и рассказывают людям сказки о том, как они спасли дельфинов.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи белуха укусила за ногу мальчика в дельфинарии.