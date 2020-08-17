Краснодар – Арсенал 18 августа 2020: Прогноз на матч 3 тура чемпионата России по футболу

Прогноз на матч Краснодар - Арсенал 18 августа 2020 года

Прогнозы на матч Краснодар - Арсенал 18 августа 2020 года единодушны - эксперты считают, что хозяева поля победят без больших трудностей.

«Краснодар» 18 августа проведет свой первый домашний матч в нынешнем розыгрыше РПЛ. В третьем туре «горожане» принимают тульский «Арсенал». «Быки» в первом туре разгромили «Уфу», а затем в Москве с минимальным счетом уступили «Локомотиву». Прямо сейчас с 3 очками «черно-зеленые» занимают шестую строчку в таблице.

«Арсенал» стартовал двумя домашними матчами, но они сложились не лучшим образом. Сперва туляки разошлись нулевой ничьей с «Ахматом», а следом проиграли «Уфе» со счетом 2:3. С одним очком «Арсенал» располагается на 12 месте.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ КРАСНОДАР - АРСЕНАЛ 18 АВГУСТА 2020

«Краснодар» с «Арсеналом» встречались 10 раз, все игры прошли в рамках РПЛ. У «быков» подавляющий перевес: 8 побед, 1 ничья и 1 поражение при разнице мячей 21:2. На домашней арене «Краснодар» выиграл у туляков все пять матчей с общим счетом 13:0.

В прошлом сезоне «Краснодар» дважды обыграл «Арсенал» - 2:0 дома и 2:1 на выезде.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ КРАСНОДАР - АРСЕНАЛ 18 АВГУСТА 2020

Букмекеры единогласно считают фаворитом «Краснодар». Коэффициент на победу «быков» - 1,4 на ничью – 4,8, а в случае победы «Арсенала» ставку можно увеличить в 7,5 раза.

Прогноз на матч 3 тура РПЛ Краснодар - Арсенал 18 августа 2020 – 2:0 – победа «Краснодара».