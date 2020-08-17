«Содержание китов в неволе – опасно»: специалисты прокомментировали ЧП в дельфинарии, где афалина укусила ребенка

Белуха. Фото: @delfacenter

В одном из сочинских дельфинариев произошла трагедия: белуха укусила за ногу 11-летнего мальчика. Раненый ребенок был госпитализирован. По данному факту проводится доследственная проверка.

Директор АНО «Центр спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей сообщила «Комсомольской правде» - Кубань», что китообразные всегда испытывают стресс в неволе. Это могло стать причиной инцидента.

- Белухи удивительные, уникальные и добродушные создания. В природе они не причинят вреда человеку, особенно, если человек будет вести себя уважительно по отношению к киту. Пребывая в условиях неволи, в закрытых пространствах, лишенные простора, глубины, общения с семьёй - китообразные всегда испытывают стресс, фрустрацию, - рассказала Татьяна Белей.

По ее мнению, психика и поведение животных сильно меняются - они могут проявлять внезапную немотивированную агрессию и по отношению друг к другу, и по отношению к человеку.

- Общение с китообразными в дельфинариях в любом случае - это риск, который не могут предупредить никакие нормы. В мировой практике это далеко не единичный случай, были прецеденты не только уксусов и травм, но и случаев, когда киты убивали людей. Просто про это не рассказывают посетителям на предоставлениях, - отметила директор центра.

- Я не знаю подробностей этого инцидента, что именно послужило толчком к этой агрессии - плохое самочувствие или настроение кита, насильно навязанное общение, но это доказательство того, что содержание в неволе китообразных - не только аморально, но и опасно для самих людей. Не следует также забывать о возможности передачи зоонозных инфекций. Надеюсь, что мальчик быстро поправится, с белухой ничего плохого не сделают, а содержание дельфинов и китов в неволе наконец-то запретят, - заключила Татьяна Белей.

По мнению научного руководителя «Дельфы» Татьяны Денисенко, ни в коем случае нельзя винить белуху в произошедшем

- Она точно ни в чем не виновата. Очень боюсь что животное ликвидируют, - рассказала Татьяна Денисенко. - В России не только не введены нормы содержания китообразных в неволе, но и отсутствуют документы, обеспечивающие безопасность людей при посещении дельфинариев. Так, даже при посещении плавательного спортивного бассейна существует ряд правил, санитарно-гигиенических норм, а в дельфинариях детей пускают плавать с животными в бассейны с испражнениями и большим количеством микроорганизмов.

Она обратила внимание, что надо понимать: зубатые киты - хищники, а с учетом изменения их психики при содержании в неволе (в виду невозможности создания им условий, обеспечивающих биологические и социальные потребности) контакт с ними может представлять опасность для людей, которую невозможно предупредить никакими нормами.

- Китообразные, как и любые животные при содержании в неволе, могут представлять опасность для человека и с точки зрения передачи зоонозных инфекций, - пояснила научный руководитель «Дельфы».

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи белуха укусила за ногу мальчика в дельфинарии. По данному факту проводится доследственная проверка.