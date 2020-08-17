В Темрюкском районе нашли редкую монету последнего крымского хана

Находка. Фото: archaeolog.ru

На эту уникальную находку – очень редкую монету времен Крымского ханства, - археологи наткнулись, когда вели раскопки в древнем городе Фанагория. Находится он в Темрюкском районе и на месте, где много веков назад был древний город, специалисты работают практически каждый год.

- Недавно коллекция монет из раскопок Фанагории пополнилась бешлыком Крымского ханства, - говорят в институте археологии РАН. - На аверсе надпись: «Хан Шахин Гирай», на оборотной стороне – «Чеканено в Бахчисарае 1191 года». Сам чекан относится к третьему году правления Шахина Гирая.

Причем в Фанагории именно эта монета встретилась археологам впервые.

- Если в Крыму бахчисарайские бешлыки Шахина Гирая составляют многочисленную категорию монет, то на Таманском полуострове они встречаются реже, а в Фанагории – это первая зарегистрированная находка, - пояснили ученые. - Восточные монеты, в том числе османские и крымские XVIII века, вообще составляют очень небольшую группу среди нумизматических материалов этого памятника.

Монета поможет историкам раскрыть подробности вхождения Кубани и Крыма в состав Российской империи в конце восемнадцатого века.

Сам Шахин Гирай – последний крымский хан. Он хорошо знал несколько языков, командовал Кубанской ордой и поддерживал вождей ногайцев, союзников России. После отделения Крыма от Османской империи поехал с дипломатической миссией в Петербург, в 1777 году захватил Крым и стал ханом.

Но его реформаторская деятельность пришлась не по душе местным и они стали жаловаться в Петербург на своего правителя. Все закончилось восстанием в Крымском ханстве, Шахин Гирей бежал. В Крым вступил один русский корпус, на Кубань – другой. И при помощи России Шахин Гирай вернулся в Бахчисарай. А 14 апреля 1783 года отрекся от престола. Через несколько дней Крым присоединился к России.

- Последний крымский хан уехал на Тамань, а потом и вовсе эмигрировал в Османскую империю, где его казнили, - рассказывают ученые. – Так что на таманскую землю монета Шахин Гирая попала не случайно. Кто-то из воинов хана мог обронить ее.

И вот, 237 лет спустя, монету нашли на кубанской земле.