«Селфи с белухой»: в Сочи кит укусил мальчика во время фотографирования

В Сочи кит укусил мальчика во время фотографирования. Фото: Юлия БАРАНОВА

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту причинения телесных повреждений ребенку в одном из дельфинариев в городе Сочи. Произошел страшный инцидент: белуха укусила за ногу 11-летнего мальчика.

- Прокуратурой края организована проверка причин и условий, способствовавших причинению телесных повреждений несовершеннолетнему во время представления в дельфинарии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что ребенок пришел на представление в дельфинарии с родителями. Белуха укусила его во время фотографирования.

Представитель прокуратуры обратил внимание, что после случившегося ребенку оказана необходимая медицинская помощь, его здоровью ничего не угрожает.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению организацией требований законодательства в сфере обращений с животными, достаточности мер, принимаемых по обеспечению безопасности людей, пребывающих на территории дельфинария, - уточнили в ведомстве.

Ход и результаты доследственной проверки, которую проводит территориальный отдел СУ СК России по Краснодарскому края, поставлены на контроль.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи белуха укусила за ногу мальчика в дельфинарии. По данному факту проводится доследственная проверка. Специалисты АНО «Центр спасения дельфинов «Дельфа» считают, что содержание китов в неволе – опасно, в закрытом пространстве китообразные всегда испытывают стресс, который может привести к трагедии.