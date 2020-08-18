Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 августа 2020: за время пандемии с ИВЛ сняли с улучшением 150 пациентов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 18 августа 2020 года. Каждый день общее число зараженных прибавляется.

Краснодарский край уже принял несколько миллионов туристов, но резкого скачка заболеваемости в регионе не было, ежедневно медики отмечают стабильный незначительный рост заболеваемости коронавирусом. Уже больше недели он не превышает 90 случаев. Это несомненно радует эпидемиологов.

Данные по коронавирусу в Краснодарском крае на 17 августа. Фото: yandex.ru/covid19

За последние сутки диагноз подтвердился у 84 пациентов. В Краснодаре и Геленджике больше всего зараженных, здесь выявили 22 и 18 случаев соответственно.

36 пациента по-прежнему находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Четыре человека – на ЭКМО в краевой больнице №1.

В регионе с начала пандемии проведено более 700 тысяч исследований на коронавирус. Сейчас тесты активно делают не только в государственных больницах, но и в частных лабораториях. Всего в крае общее количество заболевших превысило 10 тысяч случаев.

За время пандемии на Кубани с ИВЛ сняли с улучшением 150 пациентов. Власти отмечат, что регион сегодня в полной мере обеспечен медицинским оборудованием. В крае в наличии 515 аппаратов ИВЛ, из них сейчас свободны 87%.

В регионе действует масочный режим. Средства защиты нужно носить в закрытых помещениях, например, в магазинах или на работе, а также в общественном транспорте. Власти облегчили ситуацию с ношением масок. Теперь в автобусах, трамваях и троллейбусах их выдают бесплатно. За несоблюдения правил кондуктора или водителя могут оштрафовать. В краевой столицы и в других районах специалисты проводят рейды по соблюдению масочного режима.

Медики говорят, что рост числа заразившихся коронавирусом, в первую очередь, связан с тем, что большинство людей игнорирует меры безопасности.

НА ЗАМЕТКУ

Врачи напоминают, что коронавирус имеет характерные признаки инфекции. Среди симптомов COVID-19: вялость, недомогание, повышение температуры тела до 37-38 градусов, потеря обоняния, першение в горле, кашель, одышка, чувство нехватки воздуха и боль в груди.

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