Краснодар - Арсенал 18 августа 2020. Прямая онлайн-трансляция матча 3 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Краснодар - Арсенал 18 августа 2020. Прямая онлайн-трансляция матча Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

«Краснодар» открывает сезон домашних игр в новом розыгрыше чемпионата России по футболу. В матче третьего тура «горожане» принимают тульский «Арсенал», которому еще никогда не удавалось забивать в Краснодаре. С одним очком «Арсенал» располагается на 12 месте, у «Краснодара» 3 очка и шестая строчка.

Статистика личных встреч Краснодар - Арсенал 18 августа 2020

«Краснодар» с «Арсеналом» встречались 10 раз, все игры прошли в рамках РПЛ. У «быков» подавляющий перевес: 8 побед, 1 ничья и 1 поражение при разнице мячей 21:2. На домашней арене «Краснодар» выиграл у туляков все пять матчей с общим счетом 13:0. В прошлом сезоне «Краснодар» дважды обыграл «Арсенал» - 2:0 дома и 2:1 на выезде.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - Арсенал 18 августа 2020

«Краснодар» - фаворит предстоящего матча.

Прогноз на матч Краснодар - Арсенал 18 августа 2020

«Краснодар» одержит сухую победу.

Составы команд на матч Краснодар - Арсенал 18 августа 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Краснодар - Арсенал 18 августа 2020

Матч Краснодар - Арсенал 18 августа 2020 года в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Краснодар - Арсенал 18 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - Арсенал можно будет посмотреть с 20:00 на телеканале Матч Премьер.

Трансляция матча Краснодар - Арсенал 18 августа 2020

Трансляция матча Краснодар - Арсенал 18 августа 2020 и начнется в 19:55 по московскому времени на телеканале «Матч Премьер».