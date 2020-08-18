В Краснодаре вышли на линию «географические» трамваи

Фото мэрии Краснодара

По Краснодару теперь будут курсировать 10 «географических» трамваев — вдобавок к тем семи, что были запущены год назад. Совместный просветительский проект Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, КТТУ, и администрации города приурочен к 175-летию Русского географического общества (РГО).

Информацию на бортах вагонов ежедневно смогут увидеть сотни тысяч горожан.

- Мы готовы и дальше сотрудничать с Русским географическим обществом, развивать этот интересный просветительский проект, — сказал директор МУП «КТТУ» Александр Грачев.

Фото мэрии Краснодара

Вагоны будут передвигаться по маршрутам № № 8, 20 и 22.

В двух «географических» трамваях горожане узнают о знаменитых российских путешественниках — Эрнсте Гофмане и Григории Грумм-Гржимайло, их вкладе в отечественную и мировую науку, исследовании планеты.

Третий новый трамвай посвящен уникальному географическому положению Краснодара, который находится на 45-й параллели - в точке, равноудаленной от экватора и Северного полюса.

Этому примечательному факту посвящен монумент у «Сити-центра» .

Фото мэрии Краснодара

Конструкция весом 4 тонны изготовлена из индийского гранита. Она символизирует земной шар, на котором отмечены другие расположенные на 45-й параллели самые известные города мира: итальянский Турин, американский Миннеаполис, французский Бордо и канадская Оттава.