На Кубань приехал ветмобиль для бесплатной стерилизации животных

На Кубань приехала машина для стерилизации бездомных животных.

В августе на Кубани стартовал проект, призванный сократить численность бездомных животных по всему краю. Это передвижная ветеринарная операционная для стерилизации собак и кошек, произведенная и укомплектованная медицинским оборудованием на заводе ГАЗ. Ветмобиль «Поводог» — проект фонда «Вольное Дело», который с 2014 года занимается системным решением проблемы безнадзорных животных.

В автомобиле есть операционный стол, весы и контейнеры для медикаментов, работает бактерицидный рециркулятор. Операции проводят опытный ветеринарный врач и его ассистент. По словам сотрудников программы, стерилизация — самый эффективный и гуманный метод регулирования численности безнадзорных животных. Своевременная стерилизация животных положительно влияет на их здоровье и позволяет спасти от истребления их потомство.

Записаться на приём к доктору Айболиту очень просто – достаточно позвонить по телефону +7 918 973-33-03 и заодно получить рекомендации о подготовке животного к процедуре и послеоперационном уходе. Ветмобиль начал свое движение по Краснодарскому краю с Усть-Лабинска, где расположено представительство фонда «Вольное Дело». Сейчас "Поводог" находится в Усть-Лабинске, следующим пунктом его маршрута Краснодар. Это уже второй ветмобиль «Поводог» — первый в прошлом месяце был запущен в республике Хакасия и сейчас работает в Саяногорске.

Сейчас "Поводог" находится в Усть-Лабинске, следующим пунктом его маршрута Краснодар.

Фонд начал развивать программу защиты животных в 2014 году — именно тогда в Сочи, накануне XXII зимней Олимпиады, по инициативе Олега Дерипаски был открыт первый частный приют для собак «Поводог». Со временем эти комфортные и современные приюты появились по всей стране и сейчас работают в Красноярске, Иркутске, Абакане и Наро-Фоминске. Но фонд видит свою миссию шире — в формировании культуры гуманного и ответственного отношения к животным — и осуществляет не только собственные проекты, но и программы содействия зоозащитникам и волонтерам из регионов России.

В августе специалист наро-фоминского приюта «Поводог» Алексей Зотов отправился в Анапу на помощь местным зоозащитникам. Он провёл тренинг для волонтёров, развивающих в городе программу ОСВВ («отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск») и бесплатно передал им медицинские препараты и материалы, необходимые для этой работы.

В рамках программы ОСВВ бездомных животных стерилизуют в ветеринарных клиниках, ставят им прививки, обрабатывают от паразитов и выпускают обратно, предварительно прикрепляя им на ухо специальную бирку - она означает, что животное здорово и не представляет опасности для окружающих.

По словам сотрудников приютов «Поводог», стерилизация — единственный гуманный способ регулирования численности безнадзорных животных.

В функции приютов «Поводог» входит не только спасение бездомных животных, но и работа с населением. Специалисты приютов проводят специальные акции и образовательные программы, уроки для школьников и занятия для волонтёров. Прошлым летом «Поводог» провёл в Сочи праздник для хозяев своих бывших подопечных — на «встрече выпускников» собрались воспитанники приюта вместе со своими владельцами. Организаторы праздника рассказывали гостям, почему животные из приютов становятся настоящими членами семьи, а «выпускники» сочинского приюта подтверждали это своим примером.

А еще собаки из приюта «Поводог» участвуют в кинологических соревнованиях, занимая призовые места и демонстрируя, что дворняги не менее сообразительны и обучаемы, чем породистые четвероногие. Специалисты фонда «Вольное Дело» считают, что это хороший способ донести до людей мысль том, что собаки из приютов ничем хуже собак от заводчиков. «Ум, талант, доброта, верность — не свойства породы. Питомцы приютов ничем не уступают собакам от заводчиков, и каждый из них способен на чудеса в ответ на внимание, любовь и заботу. А мы всегда ждем вас в гости, чтобы познакомить с нашими замечательными подопечными» — говорится в инстаграм-аккаунте программы «Поводог».

Следить за развитием программы можно в социальных сетях https://www.instagram.com/povodog/