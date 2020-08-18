Режим повышенной готовности в Краснодарском крае могут продлить до середины сентября

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае действует до 21 августа

21 августа в Краснодарском крае заканчивается введенный губернатором Вениамином Кондратьевым режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Регион находится на третьем этапе снятия ограничений – с ограничениями работают кафе и рестораны, действуют правила масочного режима и социальной дистанции, все еще закрыты кинотеатры.

Решение о будущем ограничений будет озвучено на заседании краевого оперативного штаба, который состоится 19 августа и начнется в 11 часов. Не исключено, что режим повышенной готовности продлят до конца сентября.

Еще одной темой обсуждения станет начало учебного года 1 сентября. Ожидается, что дети в День Знаний впервые за пять месяцев снова сядут за парты.

По данным на 18 августа, в регионе за сутки заболели коронавирусом 84 человека.Заболевшие выявлены в 25 муниципалитетах края, больше всего - в Краснодаре, где диагноз подтвердился у 22 пациентов.

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- Сейчас формируются списки регионов, которые первыми получат упаковки лекарств, - пояснила официальный представитель Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова. – Точные даты пока не известны, но, ориентировочно, мы ждем вакцину в нашем регионе уже в сентябре. Но сразу все Кубани «уколоться» не смогут. Первыми свою «дозу» получат медики, учителя и люди с хроническими болезнями (подробности)