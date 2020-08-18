«Я испугалась и побежала»: в Анапе мужчина напал с ножом на 12-летнюю девочку

Фото ГУ МВД по Краснодарскому краю

18 августа в 16.30. в Анапе полицейский наряд находился на маршруте патрулирования в центре города, когда к ним подбежали испуганные прохожие, рассказавшие об истошных детских криках во дворе неподалеку. Патрульные поспешили по указанному адресу.

Во дворе они увидели окровавленную девочку-подростка, которая сказала полицейским ,что на нее напал незнакомый и странно одетый взрослый мужчина.

- Я играла во дворе. Он стал меня подзывать, но я испугалась и побежала,- рассказала она.

Мужчина побежал за 12-летнеим ребенком. А догнав, ударил девочку ножом в спину и убежал.

Пока врачи «Скорой» оказывали ребенку помощь, полицейские бросились искать нападавшего, сообщив его приметы другим нарядам.

Вскоре злоумышленник был задержан на одной из соседних улиц.

-По горячим следам полицейские задержали злоумышленника, которым оказался 28-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. В настоящее время он доставлен в отдел полиции.

Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение,- сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Следователи уже возбудили уголовное дело.

- В отношении напавшего на ребёнка возбуждено уголовное дело По части 3 ст 30, пункт в, части 2 ст.105 («Покушение на убийство»), - сообщили "КП-Кубань" в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.