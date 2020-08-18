В Анапе отменили стройку сразу 24 многоэтажек у моря

Фото: скриншот с сайта ЖК "Акварель" aq-anapa.ru

Последние несколько лет курортная Анапа постепенно растворялась в бетоне и кирпичах. Дошло то того, что стройки вышли уже слишком близко к морю, уничтожая уникальный ландшафт.

В рынду забили не только местные жители, на эту проблему обратили внимание и краевые власти. И чтобы остановить этот строительный беспредел, губернатор Кубани отправил на курорт специальную комиссию, которую возглавил вице-губернатор Василий Швец.

В это же время глава Анапы Юрий Поляков попросил об отставке. А исполняющим обязанности мэра спустя время назначили вице-губернатора.

Новый руководитель курорта встречался с местными жителями и общественниками, которые рассказали, что их беспокоит грандиозный проект застройки Высокого Берега.

Речь идет о ЖК «Акварель». Он расположился по адресу Омелькова,2 в 300 метрах от моря.

Комплекс - это 24 новых девятиэтажки, которые тут собирались построить к 2025 году.

Анапчане обеспокоились этой стройкой, не обеспеченой инфраструктурой. Василий Швец, в рамках работы губернаторской комиссии, отменил разрешение на строительство. Постановление об этом оказалось в распоряжении «КП»-Кубань»

Постановление мэрии Анапы

- Отменить разрешение на строительство от 26 декабря 2016 года.... Управлению архитектуры и градостроительства Анапы внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования, - говорится в документе.

Как оказалось, разрешение на строительство бизнесмен получил еще в 2016 году. И собирался возвести 24 многоэтажки на уникальной курортной земле.

- Мы начнем строить со стороны ЖК «Южный» в строну моря. Первые дома будут сдаваться во втором полугодии 2022 года. Видовые дома у моря будут готовы в середине 2025, - хвастались в отделе продаж ЖК. – Квадратный метр будет стоит от 70 тысяч рублей. Бумаги подписываем по договору переуступки, так как все квартиры будут выкуплены инвестором.

То, что в этом районе только одна школа, застройщика не смущало.

- В нашем комплексе будет начальная школа и детский сад, - обещал отдел продаж. - А для старшеклассников - школа в соседнем ЖК «Горгиппия».

Теперь же стройку около моря не будет. Судьба этого огромного участка под строительство будет, видимо, решаться при корректировке Генплана города, к которой в Анапе приступят со дня на день/