Появилось видео допроса мужчины, который напал с ножом на 12-летнюю девочку в Анапе

В Анапе мужчина напал с ножом на 12-летнюю девочку. По версии следствия, мужчина напал на ребенка и нанес удары ножом в спину и живот. Фигурант поспешил скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что сейчас с мужчину допрашивает следователь. В ближайшее время в суд направят ходатайство об заключении подозреваемого под стражу.

На канале МВД Медиа выложили видео фрагмента допроса подозреваемого. Отвечая на вопросы следователя, мужчина пояснил, что его «задержали за нарушение закона».

- Я сидел на лавочке, подошли две прохожие, на одну из них я напал. Сбил с ног, нанес от трех до пяти ножевых ранений кухонным ножом, - сказал фигурант уголовного дела.

По словам задержанного, нож он взял в доме.

Ранее «Комсомольская правде» - Кубань» писала, что в Анапе мужчина напал с ножом на 12-летнюю девочку. Злоумышленник задержан полицией. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство ребенка.