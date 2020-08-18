Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 3 сентября

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 3 сентября. Фото: Юлия БАРАНОВА

Опубликовано постановление губернатора Вениамина Кондратьева о продлении режима повышенной готовности в Краснодарском крае до 3 сентября.

- Это необходимая мера — впереди у нас бархатный сезон, мы должны держать ситуацию на контроле, - заявил Вениамин Кондратьев.

В целом специалисты оценивают эпидемиологическую ситуацию в крае как стабильную. 18 августа региональный оперативный штаб зафиксировал 84 человека, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Это на четыре пациента меньше, чем вчера. Заболевшие выявлены в 25 муниципалитетах края. За последние 24 часа выздоровели и выписаны 52 пациента.

В соответствии с документом, образовательным учреждениям региона разрешено проводить с 1 сентября праздничные линейки. Но в них могут принять участие только первоклассники и выпускники школ и студенты-первокурсники.

В пресс-службе администрации Краснодарского края обратили внимание, что постановление не дает зеленый свет на проведение мероприятий с участием более 100 человек и на оказание услуг в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, горнолыжных трассах.

Строгое соблюдении требований Роспотребнадзора по-прежнему остается во главе угла.

Возобновят работу организации дополнительного образования для детей.

По данным оперштаба, сейчас в тяжелом состоянии из-за коронавируса на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 36 больных, еще четверо – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.