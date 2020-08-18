Сергей Петров - автор первого гола в ворота Арсенала. Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

«Краснодар» со счетом 2:0 обыграл тульский «Арсенал» в первом домашнем матче РПЛ. В первом тайме счет открыл Сергей Петров. Второй гол на 66-й минуте забил Маркус Берг после фантастической передачи от Газинского. На 75-й минуте впервые после тяжелой травмы на поле вышел Виктор Классон.

Первый тайм

Стартовый состав «Краснодара» совсем не удивил, он не претерпел существенных изменений. А вот на скамейке «быков» назрели долгожданные новости. В заявку на матч попал Виктор Классон, пропустивший больше года из-за тяжелой травмы, а также Тони Вильена.

«Арсенал» после не самого удачного старта чемпионата рассчитывал дать бой «Краснодару» несмотря на то, что тулякам никогда не удавалось даже забить «быкам» на их поле. Уже на 16-й секунде матча Луценко мог эту досадную тенденцию переломить. Форвард оказался один на один с Сафоновым после не самого удачного паса назад от Кабелла на Кайо, но переиграть голкипера не смог.

Это был самый верный шанс у «оружейников» в первом тайме. «Краснодар» ожидаемо больше владел мячом, но серьезной выгоды не извлекал из этого, «Арсенал» грамотно действовал в защите и провел несколько угрожающих атак. Уже на 19-й минуте Сергей Подпалый вынужден был заменить защитника Александра Денисова, получившего повреждение, на Александра Довбня.

В середине тайма «Арсенал» получил право на опасный штрафной, Комбаров обводил стенку, но именно в нужной точке мяч встретил Сафонов.

Счет все же открыл «Краснодар». К голу привела классная атака в касание - с левого фланга последовала передача в центр штрафной на Уткина, который убрал мяч и не стал бить, а покатил к вратарской на Газинского. Юрий в свою очередь слегка коснулся снаряда, а следом и Берг в касание отпасовал правее на Петрова, который точно пробил в ближний угол – 1:0 на 35-й минуте.

В целом первый тайм был примерно равным, несмотря на подавляющее владение мячом игроками «Краснодара».

Второй тайм

В перерыве Кабелла заменил Сулейманов. В начале тайма Вандерсон классно прорвался в штрафную «Арсенала» и бросил мяч в центр вратарской, где защитник туляков оказался первым и не позволил краснодарцам удвоить преимущество.

Еще через десять минут снова Вандерсон обострил на Берга, но Нигматуллин перевел мяч на угловой. К середине тайма игра увязла в центре поля.

Игру взорвал второй гол в ворота «Арсенала». Газинский выдал роскошную передачу на Берга, который выскочил с линии офсайда из-за спин защитников, касанием обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота. Этим голом нападающий ответил на не вполне справедливую желтую карточку, которую минутой ранее он получил от судьи Иванова.

Еще одним важнейшим событием для «Краснодара» стала замена Олссона на Виктора Классона. Швед пропустил целый год и вышел на последние 15 минут этого матча.

«Арсенал» так и не смог всерьез угрожать воротам хозяев, хотя мячом владел больше, чем в первом тайме. Скорее «Краснодар» мог забить третий – Вандерсон угодил в штангу.

В концовке бельгийского бразильца заменил Кутовой, а вместо Газинского вышел Камболов.

На финальный штурм у «Арсенала» сил все же хватило. У Хлусевича был шанс в компенсированное время, но в створ его удар не пришелся. Ткачев на последней минуте бил опаснейший штрафной, но Сафонов мяч отбил.

Итог - закономерная победа «Краснодара» в первом домашнем матче - 2:0.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Краснодар – Арсенал 2:0 (1:0). Голы: Петров, 35, Берг, 66

Статистика игроков

Краснодар: Сафонов, Газинский (Камболов, 83), Петров, Мартынович, Рамирес, Уткин, Олссон (Классон, 76), Кайо, Кабелла (Сулейманов, 45), Вандерсон (Кутовой, 83), Берг (Мацукатов, 89).

Арсенал: Нигматуллин, Комбаров (Хлусевич, 61), Денисов (Довбня, 18), Беляев (Бурлак, 77), Бауэр, Горбатенко (Ткачев, 61), Лесовой (Банда, 76), Чаушич, Костадинов, Ковалев, Луценко.

Статистика матча Краснодар - Арсенал 18 августа 2020

Судья: Сергей Иванов

Предупреждения: Уткин, 27, Петров, 62, Берг, 64, Олссон, 74 - Денисов, 15, Бауэр, 37, Чаушич, 54.

18 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар».