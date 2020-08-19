Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 августа 2020: режим повышенной готовности продлили до 3 сентября

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 августа 2020

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 19 августа 2020 года. Главная новость – Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности до 3 сентября.

- Это необходимая мера — впереди у нас бархатный сезон, мы должны держать ситуацию на контроле, - заявил губернатор.

Глава региона отмечает стабильную ситуацию в регионе. 1 сентября в школах Краснодарского края пройдут торжественные линейки для учеников 1, 9 и 11 классов, а также для студентов первых курсов профессиональных образовательных организаций.

Разрешена работа организаций детского образования. Разумеется, все послабления возможны только с учетом выполнения требований Роспотребнадзора. При этом режим самоизоляции для лиц старше 65 лет сохраняется.

ЭКОНОМИКА

Кроме того, Вениамин Кондратьев подписал план восстановления экономики Краснодарского края, он предполагает рост инвестиций в основной капитал на 2,2 процента. По решению губернатора впервые по инвестпроектам стоимостью 0,1 – 1 млрд. рублей с началом реализации с 1 сентября 2020 года до 31 декабря 2021 край будет в течение 3 лет предоставлять субсидии на оплату процентов по кредиту в размере ключевой ставки. На создание объектов инфраструктуры также направят 2,6 млрд рублей.

ЭПИДОБСТАНОВКА

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 84 пациентов. Заболевшие выявлены в 25 муниципалитетах края. Среди пациентов 47 женщин и 37 мужчин в возрасте до 83 лет.

С начала эпидемии в крае зафиксировано 10075 случаев заболевания, при этом 8488 пациентов выздоровели и выписаны, 52 – за последние сутки. Жертвами инфекции стали 145 человек.

– В медицинских организациях региона в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 36 больных, еще четверо – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, – сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

НА ЗАМЕТКУ

Врачи напоминают, что коронавирус имеет характерные признаки инфекции. Среди симптомов COVID-19: вялость, недомогание, повышение температуры тела до 37-38 градусов, потеря обоняния, першение в горле, кашель, одышка, чувство нехватки воздуха и боль в груди.

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