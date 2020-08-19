«Четыре трубы сливают нечистоты»: в Краснодаре река Кубань обмелела и стало видно, что в нее течет

Корреспондент «Комсомолки» прошел по высохшим берегам в районе «Моста поцелуев». Фото: Виталий КАРНАУХ

В казацкие времена, когда Краснодар еще назывался Екатеринодаром, Кубань была судоходной. На баркасах переплывали с берега на берег, на суднах покрупнее доставляли грузы. Прошли те времена, появились автомобили, а вместе с ними мосты. Река перестала быть транспортной артерией. Теперь тут с удочками сидят рыбаки и курсируют речные трамвайчики.

Корреспондент «Комсомолки» прошел по высохшим берегам в районе «Моста поцелуев». Фото: Виталий КАРНАУХ

Но последнее время река Кубань сильно обмельчала. Из-за засухи, которая стоит в Краснодарском крае, уровень артерии сильно опустился. Навигации нет, рыбаков – мало.

- Такое с рекой - впервые, - говорит краснодарец, который из года в год ходит на берег с удочкой. – Раньше рыбы было больше, да и вода почти вся ушла. А рыба теперь дохнет из-за грязи.

Корреспондент «Комсомолки» прошел по высохшим берегам в районе «Моста поцелуев». Фото: Виталий КАРНАУХ

К берегу и впрямь прибились погибшие особи карасей, под «Мостом поцелуев» разлагается на палящем солнце полуметровая тушка. А еще тут оголились стоки и теперь видно, из какой трубы и что именно течет в Кубань. Пройдя двести метров влево и столько же вправо от «Моста поцелуев» можно встретить аж четыре трубы, из которых мощным потоком выливаются нечистоты.

Корреспондент «Комсомолки» прошел по высохшим берегам в районе «Моста поцелуев». Фото: Виталий КАРНАУХ

И гулять по набережной сложно из-за смрада, который тут витает. Ведь течет в реку какая-то вонючая серая жижа. А часть водоема, уходящая к Затону, пересохла почти полностью. По растрескавшемуся илу ходят цапли, в оставшихся лужах плавают черепахи.

Корреспондент «Комсомолки» прошел по высохшим берегам в районе «Моста поцелуев». Фото: Виталий КАРНАУХ

В последние годы река превратилась в какую-то помойку. Об этом говорят не только многочисленные трубы, по которым в водоем сливают нечистоты, но и кучи мусора, оставленные людьми на высохших берегах. Чего здесь только не встретишь – пластиковые упаковки, стеклянные бутылки, предметы мебели, шины.

Корреспондент «Комсомолки» прошел по высохшим берегам в районе «Моста поцелуев». Фото: Виталий КАРНАУХ

В министерстве природных ресурсов Краснодарского края неоднократно отмечали, что засуха 2020 года негативно повлияла на состояние экосистемы реки Кубань. Ее последствия будут ощущаться в течение нескольких лет.

Корреспондент «Комсомолки» прошел по высохшим берегам в районе «Моста поцелуев». Фото: Виталий КАРНАУХ

Власти Краснодара в курсе данной проблемы. И пытаются искать пути ее решения.

- Я всегда говорю о необходимости строительства локальных очистных сооружений на сети ливневых канализаций, которые идут в реку, - сказал на недавней онлайн-конференции мэр города Евгений Первышов. - Сейчас ни одна выпускная труба не оснащена очистными сооружениями. Надо предпринимать меры и искать финансирование. Я сегодня обращаюсь в федеральный центр, прошу помощи. Мы проводим анализ врезок. Очень много бессовестных людей, которые в ливневку врезают фекальные сети. Есть предприниматели, которые делают то же самое. Были случаи, когда и мойки выявляли, которые смывали в ливневку всю химию с машин. Затон – это моё детство. Мы купались и там, и в Кубани. Но Затон уже невозможно реанимировать и восстановить. Потому что раньше существовала насосная станция. Из самой реки Кубань шла труба, её даже видно. Через неё качали воду из реки в сам Затон, происходило обновление воды. Потом всё было перебито и переломано.

Корреспондент «Комсомолки» прошел по высохшим берегам в районе «Моста поцелуев». Фото: Виталий КАРНАУХ

А в мэрии Краснодара «КП» пояснили, что работа по выявлению незаконных врезок в стоки ливневой канализации в Краснодаре департаментом транспорта и дорожного хозяйства ведется постоянно. Тем, кто незаконно подключился к городским ливневкам и тем самым загрязняет Кубань, выписывают предписания, а сами врезки тампонируют, то есть ликвидируют.

Корреспондент «Комсомолки» прошел по высохшим берегам в районе «Моста поцелуев». Фото: Виталий КАРНАУХ

- Только с конца февраля текущего года обследовано почти 17 тыс. км ливневой канализации по 2,5 тыс. адресам. Выданы 64 предписания, выявлено 80 незаконных подключений, затампонировано 38. Для того, чтобы решать проблему глобально, нужно переключать объекты от ливневки в фекальную канализацию и строить очистные сооружения на выпусках в реку. Это большая и сложная работа, которая требует больших финансовых вложений, - говорят в администрации.

Корреспондент «Комсомолки» прошел по высохшим берегам в районе «Моста поцелуев». Фото: Виталий КАРНАУХ

Там же заявили, что сейчас департамент городского хозяйства и ТЭК вместе с городской Думой передал «Краснодар Водоканалу» 30 актуальных адресов, где необходимо создавать точки врезки в фекальную канализацию в центре города для включения этих объектов в инвестиционную программу обновления сетей и создания законных условий по подключению абонентов.

Корреспондент «Комсомолки» прошел по высохшим берегам в районе «Моста поцелуев». Фото: Виталий КАРНАУХ

«Краснодар Водоканал» просчитывает варианты, чтобы цена подключения для абонентов для каждого частного дома была приемлемой. Дальше будет корректировка инвестиционной программы предприятия на заседании городской Думы.

Корреспондент «Комсомолки» прошел по высохшим берегам в районе «Моста поцелуев». Фото: Виталий КАРНАУХ

Что же касается строительства локальных очистных сооружений на выпусках в реку, это очень большие финансовые затраты. В настоящее время администрация Краснодара обратилась в федеральные органы власти для включения в соответствующие программы.

Корреспондент «Комсомолки» прошел по высохшим берегам в районе «Моста поцелуев». Фото: Виталий КАРНАУХ

Корреспондент «Комсомолки» прошел по высохшим берегам в районе «Моста поцелуев». Фото: Виталий КАРНАУХ