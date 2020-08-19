Не прошло и недели: В Краснодаре из-за угрозы взрыва эвакуировали торговые центры

Фото: instagram.com/ozmall

В Краснодаре 19 августа из-за возможного минирования эвакуировали посетителей нескольких торговых центров. Людей начали выводить из зданий с разницей в несколько минут.

Около 11:30 народ стал покидать ТЦ «OZ Молл», об этом попросили его представители.

- Внимание! OZ МОЛЛ временно закрыт. На пульт МЧС поступил сигнал об угрозе взрыва. Работают оперативные группы, - пояснили в Instagram торгового центра.

Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб, поступившая информация проверятся. Это уже вторая эвакуация «OZ Молл» за неделю. Перед этим посетителей просили покинуть здание 15 августа.Тогда сообщение о минировании оказалось ложным.

Сегодня также эвакуировали ТЦ «Галерея» и СБС «Мегамолл». В торговых центрах сработали громкоговорители, сотрудники попросили посетителей немедленно пройти к выходу. Здесь также на местах работают экстренные службы и выясняют, есть ли в зданиях угроза.

Персонал в торговых центрах отмечает, что последние три недели эвакуации участились.