Курорты Краснодарского края в сентябре будут загружены более чем на 60%

Курорты Краснодарского края за лето приняли около 4 млн туристов Фото: Виталий КАРНАУХ

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева сделала прогноз о востребованности отдыха в регионе на сентябрь. По ее оценкам, загрузка составит около 60%.

- Если брать среднюю загрузку в сентябре в предыдущие годы, она составляла около 55%-60%. Мы планируем, что в этом году уровень загрузки в сентябре будет выше, чем в предыдущие годы, то есть более 60%, - приводит слова Балаевой ТАСС.

Такие перспективы на бархатный сезон строятся на основании анализа текущей глубины бронирований. Кроме того, синоптики дают хорошие прогнозы на сентябрь и начало октября.

Среди мест повышенного спроса – Сочи, Геленджик, Анапа и курорты Темрюкского района.

С начала года Краснодарский край уже посетили более пяти миллионов туристов, что на 40% меньше уровня прошлого года. Это объясняется поздним стартом летнего курортного сезона из-за коронавирусных ограничений. Только в июне и июле регион принял 3,8 млн отдыхающих.

Заполняемость гостиничного фонда на Черноморском побережье превышает 83%, на Азовском – 82%, в степной зоне и предгорье составляет порядка 46%. Наибольшим спросом пользуются отели премиум-класса категории 4-5 звезд, где свободных номеров не остается.

Курорты Краснодарского края работают в режиме повышенной готовности, который продлен до 3 сентября. Все это время необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в закрытых помещениях и общественном транспорте.

Все санатории, отели, гостиницы, кафе и рестораны побережья контролируют 27 мониторинговых групп. Они проверяют выполнение требований Роспотребнадзора.