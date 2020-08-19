Известный рэпер Нигатив снимает клип к гимну «Локомотив-Кубань» в Краснодаре

Фото: Роман Запороцкий, пресс-секретарь Президента ПБК «Локомотив-Кубань».

Известный российский рэпер Нигатив приехал в Краснодар, чтобы снять клип к гимну баскетбольной команды «Локомотив-Кубань». Съемки проходят сегодня, участие в них принимают игроки команды и все желающие краснодарцы.

К слову, сам гимн – это первая коллаборация Нигатива с профессиональными спортивными клубами. Он стал и автором слов, и исполнителем.

- У меня особые теплые отношения с баскетболом. Я был одним из тех босоногих пацанов, которые ждали в начале 2000-ых открытия стритбольной площадки в сквере со слоном в Краснодаре. Когда мне предложили написать гимн клуба «Локомотив», я пришел в восторг. Я постарался сделать все возможное и невозможное, чтобы получился крутой трэк, достойный звания гимна, - рассказал Нигатив.

Фото: Роман Запороцкий, пресс-секретарь Президента ПБК «Локомотив-Кубань».

Съемки проходят сегодня в Краснодаре на разных баскетбольных площадках города. Это – стадион «Труд», который является старейшим баскетбольным залом кубанской столицы. Кроме того, некоторые сцены будут снимать в сквере «Дружбы».

В пресс-службе ПБК отметили, что завершающий этап съемок пройдет сегодня на баскетбольной площадке на ул. Совхозой, 1/1 – в 19:30 здесь будут ждать краснодарцев для массовки.

Сам рэпер Нигатив наш земляк, его настоящее имя Владимир Афанасьев, он родился в станице Успенской Белоглинского района. За плечами Нигатива шесть альбомов, а также главные роли в фильмах и сериалах. Его называют автором лучших клипов в отечественном рэпе.