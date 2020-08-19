Жители Кубани смогут получить компенсацию за отдых в Краснодарском крае

В программе нет ограничений месту по регистрации человека Фото: Олег УКЛАДОВ

Новую для России программу – компенсацию за отпуск, - анонсировали еще в июле. Суть ее очень проста – отдыхаешь в России и получаешь часть денег назад. Система кэшбека имеет градацию: при покупке тура стоимостью от 25 000 до 50 000 рублей, на карту туриста вернется 5 тысяч. Если отпуск обошелся от 50 000 до 75 000 рублей, то вернется 10 тысяч. Если же дороже 75 000, то государство компенсирует 15 тысяч рублей.

Эта инициатива, выдвинутая Федеральным агентством по туризму и оператором платежной системы «МИР», совершенно новая для современной России. Правда, у нее есть ряд условий и ограничений, как незначительных, так и масштабных.

Наиболее важное: на отдых в каких регионах распространяется кэшбек. Кубань, а также Крым, Севастополь, Ставрополье, Калининградскую область, Алтайский Край и Республика Алтай решили отделить от остальной России.

- Поехать с кэшбеком можно в любую часть страны, кроме оговоренных, в период с 21 августа по 20 декабря. Компенсация за отдых в семи регионах, исключенных из списка, будет доступна только с 1 октября по 20 декабря, - пояснили в Ростуризме. – Путешествие должно закончиться до 31 декабря.

Кроме того, путевку нужно оплатить в промежутке с 21 по 28 августа. По правилам акции, отдых не может быть короче 4 ночей.

Кэшбек распространяется как на пакетные туры, где уже все включено в единую стоимость, так и проживание в гостиницах. Под компенсацию попадают также морские и железнодорожные круизы и путешествия.

- И важное условие, поездка должна быть оплачена картой «Мир». Если в период действия акции – с 21 августа по 20 декабря – будет несколько туров, то их нужно оплачивать разными картами. На одного человека можно оформить до трех карт «Мир», - рассказали «КП»- Кубань» в Ростуризме. – Акция действует с 21 по 28 августа – в эти даты необходимо купить путевку в отпуск. А возврат денег будет автоматическим в течение пяти рабочих дней.

Так что, если планируете отпуск на конец года, то нужно поторопиться.

Про местных не забыли

На сегодняшний день курорты Краснодарского края в течение лета приняли более 2,3 миллионов туристов. Это говорит о том, что побережье Черного моря самое востребованное направление у россиян. Причем краснодарцы тоже смогут получить компенсацию за отдых у себя же на курортах.

- В программе нет ограничений по регистрации человека и где он живет. Нужно выполнить лишь основные условия, - пояснили в министерстве курортов Краснодарского края.

Таки образом, жители Кубани могут получить до 15 тысяч за свой отдых внутри региона, если они оплатят гостиницу или тур до 28 августа, поедут в отпуск с 1 октября по 20 декабря/