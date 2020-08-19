1 сентября в Краснодаре: откроются ли школы, будут ли линейки

1 сентября в Краснодарском крае пройдут линейки, но не для всех Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1 сентября 2020 года сотни тысяч школьников Краснодарского края спустя пять месяцев вернутся за парты. Прошлый учебный год они вынуждены были заканчивать дистанционно из-за введенного карантина.

Сегодня карантин отменен, до 3 сентября в Краснодарском крае продлен режим повышенной готовности. Это значит, что массовые мероприятия все еще под запретом, однако для школьных линеек сделали исключение.

- Мы приняли решение разрешить проводить 1 сентября торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. Но только для учащихся 1, 9, 11 классов, а также студентов первых курсов профессиональных образовательных организаций. С учетом всех требований Роспотребнадзора, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Также могут открыться организации дополнительного детского образования. Все учебные заведения обеспечат соблюдение требований Роспотребнадзора.

Во все школы закупят устройств обеззараживания воздуха, на входах будут вести температурный контроль и журнал учета. Кроме того, во всех школах должен быть запас дезинфицирующих средств, а также бесконтактные термометры или тепловизоры.

– Если у ребенка будет повышенная температура, его необходимо изолировать и вызывать скорую помощь, - разъяснила главный санитарный врач края Мария Потемкина. - Также надо регулярно обеззараживать воздух в помещениях. А повара должны работать в масках и перчатках.

В школах также разрабатывают график питания, чтобы избежать очередей в буфетах и столовых. Для того чтобы минимизировать контакты, в расписании за каждым классом будет закреплен свой кабинет. Персонал школ будет обеспечен масками и перчатками.