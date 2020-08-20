«Мэр с полторашкой купаться не ходит»: участница конкурса «Мисс Россия» – об отсутствии воды в Новороссийске

Юлия Стефанкина высказалась о проблеме водоснабжения в Новороссийске.

В Новороссийске проблемы с водой были всегда. А когда на Кубань пришла засуха – местные жители вообще перестали ее видеть. Говорят, не дают даже по графику. Не только в городе-герое засуха, но и в соседнем Геленджике, например, тоже, однако на курорте налажен подвоз воды, людей обеспечивают ею.

И хотя в этом году Неберджаевское водохранилище обмелело, а труба Троицкого водопровода только в процессе строительства, проблема с отсутствием воды в Новороссийске уже давно. Она появилась совсем не этим летом, а гораздо раньше. И даже красавицы плачут – участница конкурса «Мисс Россия» Юлия Стефанкина пожаловалась на то, что уже давно не видит у себя в квартире воду.

- Говорят, у нас и коммуникации старые, трубы с дырами. Слышала, что за последние дни три прорыва было. Но в кранах у нас воды почему-то нет. В декабре 2019 перерыли многие улицы, невозможно было ездить, образовывались жуткие пробки. В городе якобы меняли трубы, но стало только хуже, как я считаю. Прорывы не то, что не уменьшились, а, наоборот, на мой взгляд, увеличились, - рассказывает жительница Новороссийска Юлия Стефанкина.

Один из недавних прорывов в Новороссийске. Фотографией поделилась Юлия Стефанкина.

Сейчас Юлия вместе с командой юристов составила жалобу и распространяет ее среди горожан. С ее подачи уже больше двух тысяч человек отправили письма в Москву с единственной просьбой – дать воду. Горожане надеются привлечь к своей проблеме федералов.

- Причем, мы не просим, чтобы вода была круглосуточно, а хотя бы давали ее по утрам и вечерам, - продолжает Юлия. - Люди знают, что я пытаюсь бороться с этим, они мне присылают фотографии прорывов. Они уже и будильники на шесть утра ставят, чтобы искупаться, но воды все равно нет.

По словам активистки, особо остро проблема стоит в домах старого фонда. А вот в новых многоэтажках перебои хоть и случаются, но все же там люди воду иногда видят. Девушка говорит, что новые дома высасывают единственные капли из труб.

Сами же новороссийские власти уповают на строящуюся ветку Троицкого группового водопровода, которая, по их заверениям, к городу должна подойти к 2023 году!

- Но нам новый водопровод обещают уже 10 лет. Все, что происходит в Новороссийске, это, как мне кажется, ежегодная замена плитки на набережной, - жалуется Стефанкина. - Проблемы города мэра, как я думаю, не интересуют! У него, говорят, вода в доме идет круглосуточно. Наверное, скважина своя. И явно он не страдает так, как мы, потому что с полторашкой купаться не ходит.