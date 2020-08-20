Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 20 августа 2020: запрет на проведение массовых мероприятий продлен

Ситуация с коронавирусом в Краснодарском крае на 20 августа Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 20 августа 2020 года. Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности до 3 сентября.

1 сентября дети пойдут в школу, однако праздничные линейки пройдут только для учеников 1,9 и 11 классов. Все учебные заведения оборудовали устройствами для обеззараживания воздуха, а занятия классы будут проводить в одном кабинете. На входе в школы обеспечат температурный контроль.

Вместе с тем продлен запрет на проведение массовых мероприятий.

- В крае запрещено проведение деловых, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с числом участников свыше 100 человек, а также оказание услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, горнолыжных трассах, - сообщают в краевом оперативном штабе.

Режим самоизоляции должны соблюдать лица старше 65 лет.

Эпидобстановку в Краснодарском крае оценивают стабильной. За минувшие сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 86. Общее количество зараженных составляет 10 161 человек, из них выписано 8556 пациентов, 148 спасти не удалось. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 179.

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