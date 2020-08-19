«Коронавирусом заболели три врача»: Роспортебнадзор прокомментировал ситуацию с закрытием роддома в Геленджике

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В роддоме Геленджика коронавирусная инфекция выявлена у трех врачей. Об этом сообщила руководитель отдела Роспотребнадзора в городе-курорте Ольга Тушина.

- Было зарегистрировано три случая инфицирования врачей, - сказала она.

Напомним, что в Геленджике закрыли на карантин роддом из-за коронавируса. По предварительным данным опасная инфекция была выявлена у сотрудников медучреждения.

Ольга Тушина уточнила, что в каждом из трех эпизодов пути заражения не связаны между собой.

- Это завозные случаи, медики контактировали с приезжими из других городов. Сейчас врачи проходят лечение, их состояние стабильное, - отметила руководитель отдела Роспотребнадзора.

Ведомство выдало роддому предписание: новых пациентов не принимать, учреждение перевести на строгий противоэпидемический режим.

- Все меры сотрудниками соблюдались неукоснительно, дезинфекционный режим проводился на высоком уровне, - прокомментировала Ольга Тушина.

Она обратила внимание, что заболевших коронавирусной инфекцией среди женщин, которые находились в роддоме на лечении, рожениц и младенцев не выявлено.

В пресс-службе администрации Геленджика «Комсомольской правде» - Кубань» опровергли информацию о вспышке коронавируса на курорте. Дело в том, что 18 августа Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях опасной инфекции: в Геленджике было рекордное число зараженных 18 человек.

- Все эти больные поступательно выявлялись местными специалистами, их отрабатывали на стадии предварительного анализа, еще не подтвержденного референс-центром, - пояснила руководитель отдела Роспотребнадзора. - Если говорить предметно, то эти 18 положительных ковид-больных регистрировались в течение двух недель, а в статистику оперштаба они попали разово после поступления данных из референс-центра с подтвержденным диагнозом.

«Комсомолка» писала, что число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 19 августа увеличилось на 86 человек. Всего же в Краснодарском крае коронавирус унес жизни 148 человек, из них трое скончались за одни сутки.