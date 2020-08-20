Доставили на вертолете: В Сочи в дикую природу выпустили пару леопардов

Леопарды успешно прошли тестирование на готовность к самостоятельной жизни в природе Фото: Юлия БАРАНОВА

В районе Сочи 20 августа выпустили два переднеазиатских леопарда - самца Кодора и самку Лабу. Ранним утром животных в огромных ящиках погрузили в вертолёт на кордоне Лаура в Красной Поляне. Винтокрылая машина забросила их на территорию Кавказского заповедника, на западный склон горы Ахцархва.

Мероприятие приурочено к 175-летию Русского географического общества, которое стоит у истоков создания заповедного дела в России.

Животные выращены в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка и успешно прошли тестирование на готовность к самостоятельной жизни в природе.

- Адаптация в природе - самая сложная часть программы реинтродукции. Горный массив выбран местом выпуска, так как здесь хищники будут обеспечены хорошей кормовой базой. Здесь жили и успешно охотились леопарды предыдущих выпусков, - рассказали в пресс-службе заповедника.

В природоохранной организации подчеркнули, что результатом программы должно стать появление жизнеспособного потомства у леопардов в дикой природе. Всего в эти будет выпущено четыре леопарда. Двух животных самку Агуру и самца Баксана выпустят в Осетии ориентировочно 25 августа.

За животными будут наблюдать дистанционно Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочинском национальном парке рассказали, что всех котят индивидуальные особенности характера и способности, поэтому специалистами Центра разрабатываются индивидуальные программы подготовки каждой особи.

В июле группа экспертов Российской академии наук тщательно тестировали молодых леопардов на умение охотиться, психологическую стабильность, наличие стойкой реакции избегания человека и домашнего скота. Все леопарды показали отличные результаты на «выпускных экзаменах». Затем животным надели спутниковые ошейники.

Программа по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), Института проблем экологии и эволюции РАН, Института экологии горных территорий имени Асланби Темботова РАН, Московского зоопарка, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

Переднеазиатский леопард входит в число 11 приоритетных видов животного мира федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология».

Хищник занесен в Красную книгу РФ на уровне вида с категорией один – объект животного мира, находящийся под угрозой исчезновения.

До середины ХХ века подвид был широко распространен на российском Кавказе и занимал практически все горные территории. К 1950 годам его численность резко сократилась, во многих районах леопард был полностью уничтожен. Основными причинами сокращения численности и фрагментации ареала являются уничтожение местообитаний, подрыв кормовой базы, прямое преследование человеком.

Напомним, что в июле 2016 года в Кавказском заповеднике были выпущены три переднеазиатских леопарда – Ахун, Килли и Виктория. Все трое родились в Центре восстановления леопарда на Кавказе. В 2018 году в дикую природу были выпущены еще три молодых хищника: Эльбрус и Волна на территории национального парка «Алания» и Артек – в Кавказском заповеднике.