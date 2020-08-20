В Краснодаре пьяный папа напал на воспитательницу детского сада

Пьяный мужчина на иномарке повредил забор детского сада. Фото: gubernskiy24

Инцидент произошел в Прикубанском округе вечером 19 августа. Сначала мужчина протаранил забор детского сада, потом вышел из машины и пошел забирать 4-летнего сына.

- Охранник просил убрать иномарку и не пускал его во двор. Видно было, что он пьян. Но мужчина просто шел напролом, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» местные жители.

Войдя в группу, папа позвал ребенка, но воспитатель, почувствовав сильный запах алкоголя, не пустила мальчика. Тогда разъяренный отец стал кричать и силой отбирать малыша.

- Мы были на другом этаже и слышали крики – похоже, это ругались тот самый папаша и воспитательница. А ребенок заливался в истерике, - рассказывают родители, которые пришли в момент инцидента забирать своих детей.

Со слов очевидцев, горе-родитель толкал женщину и угрожал расправой.

Заведующая детским садам не стала комментировать случившееся. А вот в полиции Краснодара рассказали, что действительно стражи порядка приезжали успокаивать разбушевавшегося мужчину.

- Из детского дошкольного учреждения поступило сообщение в полицию около 17 часов вечера. Сотрудники сообщили, что на территории находится мужчина, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения и агрессивно себя ведет по отношению к сотрудникам детского сада, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» временно исполняющая обязанности начальника пресс-службы УМВД по городу Краснодару Виктория Гузенко.

Представитель ведомства добавила, что мужчину доставили в отдел полиции и составили административный протокол за неповиновение сотрудникам полиции. Суд назначил ему штраф в размере 1000 рублей. Также дебошир ждет суда за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснила «КП» - Кубань», в полицию от сотрудников детского сада на пьяного папашу поступило несколько заявлений, сейчас по всем проводятся проверки, выясняются все обстоятельства случившегося.

В ближайшее время семью также проверят сотрудники ПДН. Они будут смотреть, в каких условиях содержится ребенок.