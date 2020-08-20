Снова пекло: В Краснодарском крае предупредили о сильной жаре

20 августа - самый жаркий день на этой неделе Фото: Виталий КАРНАУХ

Погода в середине августа дала жителям Краснодарского края вдохнуть немного прохлады. После дождей на Кубань пришел холодный фронт, и дневные температуры опустились на пять градусов. Но на этой неделе пекло снова вернулось в регион, температура начала расти с понедельника.

В МЧС распространили экстренное предупреждение по сильной жаре на 20 августа. Спасатели отметили, что в некоторых районах края ожидается повышение температуры воздуха до 39 градусов со знаком плюс.

- Сегодня, 20 августа, в Краснодарском крае ожидается сильная жара - температура воздуха достигнет +39 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, пометив данную отметку как «опасное явление».

Также в ведомстве добавили, что предупреждение не касается побережья – тут температура воздуха будет на пару градусов ниже.

- На Азовском побережье температура воздуха днем 30-35 градусов, местами до 37. На Черноморском побережье воздух прогреется до 33 градусов, - сообщили «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели в такую погоду попросили быть осторожными и соблюдать все меры безопасности.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с увеличением количества пожаров, - отметили в МЧС.

По данным синоптиков, 21 августа в некоторых районах возможен небольшой дождь. Он то и собьет температуру воздуха в регионе на 22 и 23 числа.

Напомним, что в случае ЧС необходимо звонить по единому номеру пожарных и спасателей номеру – «01», с мобильного – «101».