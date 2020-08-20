Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Российская корона» в Сочи

ЖК Российская корона в Сочи

Сбербанк и специализированный застройщик «Корона» подписали договор проектного финансирования. Компании открыта кредитная линия на сумму 1,5 млрд рублей для строительства жилого комплекса «Российская корона» в Центральном районе города Сочи. Общий бюджет строительства – 1,7 млрд руб. Проект включает в себя три этапа и рассчитан на 663 квартиры общей площадью 30 тыс. кв.м.

Продажа квартир будет проходить с использованием эскроу-счетов. Застройщик получит деньги дольщиков после ввода дома в эксплуатацию. Объект аккредитован для жилищного кредитования физических лиц, подключен сервис электронной регистрации сделок.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Сбербанк – главный партнёр строительной отрасли в Краснодарском крае, банк профинансировал 86% всех объектов с эскроу-счетами. Недвижимость в Сочи и на побережье сегодня крайне востребована, в том числе среди клиентов из других регионов России. Наша задача – обеспечить финансирование строительства проектов для застройщиков, зарекомендовавших себя как надёжные. Уверена, что квартиры в ЖК «Российская корона» будут пользоваться спросом у жителей и гостей курорта».

Антон Самохвалов, директор специализированного застройщика «Корона»:

«Мы работаем в Сочи с 2017 года и уже реализовали в городе-курорте проект «Мацеста-парк» в Хостинском районе. Сделка проектного финансирования - первый опыт СЗ «Корона» по строительству с участием средств банка в соответствии с требованиями законодательства. Уверен, что сотрудничество со Сбербанком станет одним из факторов успешной реализации проекта: за 2 месяца со старта продаж уже реализовано 67 квартир в будущем ЖК на сумму 258 млн рублей».

ЖК «Российская корона» строится в Центральном районе города Сочи. Расположен в 10 минутах езды от делового центра, в шаговой доступности расположены три гимназии, четыре детских сада, Сочинский государственный университет, отделение почты; поликлиника, кинотеатр, ТЦ «Моремолл», банки, супермаркеты и другие важные объекты инфраструктуры. Комплекс включает в себя четыре 12-этажных жилых дома комфорт-класса, рассчитанных на 663 квартиры жилой площадью 30 тыс. кв.м.