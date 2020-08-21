Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 августа 2020: впервые заболело больше мужчин, чем женщин

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 21 августа 2020 года. Фото: Виталий КАРНАУХ

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 21 августа 2020 года, самые важные. В крае продолжаю выявлять новых заболевших. Об этом сообщается в ежедневных сводках, которые приводит оперативный штаб. Так, за последние сутки в регионе выявили 84 новых заболевших. Всего число больных с начала пандемии составило 10 245 человек.

Власти Кубани внимательно следят за эпидемиологической обстановкой. Губернатор заверил, что поводов для паники пока нет. По его словам, раньше мы не знали, как бороться с коронавирусом, потому и был введен карантин. Теперь же медики выработали свою систему лечения. В карантине край не нуждается. Однако руку на пульсе держать все равно надо. Поэтому Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности до 3 сентября.

По-прежнему запрещены массовые мероприятия с участием больше ста человек. 1 сентября линейки пройдут только у учеников 1, 9 и 11 классов. В школах будет температурный контроль, в кабинетах повесят обеззараживающие лампы.

- В крае запрещено проведение деловых, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с числом участников свыше 100 человек, а также оказание услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, горнолыжных трассах, - сообщают в краевом оперативном штабе.

Необходимо помнить и о том, что ни масочный режим, ни режим самоизоляции для тех, кому за 65, не отменен.

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