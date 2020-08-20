В горах Кавказа к 2030 году планируют расселить 30 леопардов

Фото: Сергей ТРЕПЕТ

В горах Сочи в естественную среду обитания 20 августа выпустили пару леопардов – самку Лабу и самца Кодора. Животных вырастили в Центре восстановления леопарда на Кавказе. Чтобы они без стресса перенесли путь от центра до вершины горы Ахцархва, кошек на время усыпили. А потом в специальных деревянных клетках вертолетом доставили к месту выпуска.

20 августа 2020 год. Леопардов несут в ящике, чтобы выпустить в дикую природу. Фото: пресс-служба Кавказского биосферного заповедника

Выпускали леопардов в торжественной обстановке, соблюдая все правила безопасности. Место огородили высокой сеткой, чтобы кошки не набросились на людей, и по команде открывали по одной клетке. Сначала выпустили даму. Как только дверь открылась, Лаба тут же рванула в лес. И когда она скрылась за деревьями, на выход попросили и Кодора. Он тоже не стал засиживаться в клетке, а сразу же выскочил из нее и побежал следом за Лабой.

Выпуск леопардов 20 августа. Фото: пресс-служба Кавказского биосферного заповедника

В это время собравшиеся зрители зааплодировали – событие ведь это для Сочи редкое. Хищников пока что редко выпускают в дикую природу – туда, где еще больше 60 лет назад они водились, а сейчас практически исчезли.

Дмитрий Горшков. Фото: Юлия БАРАНОВА

Переднеазиатских леопардов истребили, и сейчас ученые занимаются восстановлением вида.

- К 2030 году в горах Кавказа число леопардов планируется увеличить в 10 раз, - сообщил «Комсомольской правде»-Кубань» директор Всемирного фонда дикой природы России Дмитрий Горшков. - Но это не только те, особи, что выпущены из центра. Мы рассчитывает, что начнётся естественный прирост хищников в дикой природе.

Выпуск леопардов 20 августа. Фото: пресс-служба Кавказского биосферного заповедника

Сейчас в заповедных лесах остались три особи редких хищников из пяти выпущенных в 2016 и 2018 годах. Самка Виктория (ее отправили в дикую природу в 2016 году) погибла, а леопарда Килли (его выпускали вместе с Викторией) убили браконьеры в Абхазии и сняли с него шкуру.

- Выводы мы сделали, и надеемся на успешность выпуска 2020 года, ведь с ним связаны большие надежды, - заключил директор WWF России.

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Леопард – исчезающий вид животных, занесенный в Красную книгу. Именно поэтому в стране была создана программа по сохранению вида. В настоящее время ученые занимаются восстановлением популяции. Два года назад в Центре восстановления леопарда на Кавказе родились пятнистые котята. Самца назвали Кодор, самку – Лаба. А сегодня, 20 августа, их выпустили в дикую природу (продолжение)