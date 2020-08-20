Кубань остается на третьем месте в ЮФО по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения

На Кубани на 100 тысяч населения приходится 153,7 случаев инфицирования. Фото: Виталий КАРНАУХ

Эпидситуация в Краснодарском крае, по словам санитарных врачей, тревоги не вызывает. Всплеска уровня заболеваемости за сутки нет – статистика не «скачет». По данным на 20 августа, на Кубани на 100 тысяч населения приходится 153,7 случаев инфицирования. Такие данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По этому показателю Кубань занимает третье место в Южном федеральном округе. Причем держится на этой позиции с начала августа. Меньше всего в Крыму (95,9) и в Севастополе (98). Но это, скорее объясняется, численностью населения – в этих регионах проживает в пять раз меньше людей. Например, число жителей Крыма сопоставимо с Краснодаром, а Севастополь почти как Новороссийск.

Данные по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения в ЮФО.

Самые высокие цифры – в Калмыкии. Там на 100 тысяч человек выявляют 1276,2 случаев COVID-19. Недалеко находится и Адыгея. Здесь показатель составляет 701,2. Стоит сказать, число заболевших в республике, по последним данным, перевалило за 3100. Ежедневно в регионе регистрируют порядка 20 зараженных в сутки. Жертвами коронавируса стали 24 человека.

Отметим, что в Адыгее действует перчаточно-масочный режим, по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и избегать массового скопления людей. Кроме того, врачи призвали людей не заниматься самолечением. Большинство тех, кого госпитализируют с подозрением на коронавирус, пытались побороть недуг дома.

- Спустя какое-то время, потраченное на самолечение, на КТ мы видим картину запущенной пневмонии, - говорит главврач Республиканской станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф Ахмед Сиюхов. - Контроль лечения коронавирусных пациентов подразумевает наблюдение за уровнем сатурации — насыщения крови кислородом. Самостоятельно человек это сделать не может.

По словам медика, в таких запущенных случаях чаще всего КТ показывает, что у людей поражено более 50% легких. Это в лучшем случае приводит к осложнениям, а в худшем — к смерти пациента.