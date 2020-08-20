Ни намека на купальник: краснодарцев шокировала девушка, загорающая топлес на окраине города

Девушка осталась лишь в крохотных желтых бикини. Фото: кадр из видео.

Вырваться из душного города на побережье, увы, удалось далеко не каждому. Да и терять время, томясь в пробках, жители Краснодара не хотят. Потому румянят бока у бассейнов. Кто-то у себя во дворе, а кто-то в специальных комплексах на шезлонгах. В одном из таких и была замечена посетительница, рьяно мечтающая получить идеальный загар.

По словам очевидцев, знойная брюнетка разместилась неподалеку от бассейна и с первых минут пребывания стала намазывать себя маслом. Кожа у девушки итак была бронзовой, но ей, по всей видимости, захотелось быть еще более смуглой.

В какой-то момент посетители заметили, что красотка стала греться под лучами солнца топлес. Она осталась в крохотных желтых бикини, которые тоже слегка приспустила вниз, чтобы загар был идеальным. А на груди – ни намека на купальник.

- Увидев ее, я сначала подумала, что она всем светит свои груди, но потом присмотрелась – оказалось, что соски она заклеила скотчем. Но все равно не понимаю такого поведения – это же не нудистский пляж! – возмутилась одна из женщин, загорающая рядом.

Видео с девушкой выложили в Сеть. В комментариях развернулась довольно живая дискуссия. Большинство горожан считают – любители загорать в неглиже должны это делать в солярии или за забором дома. Однако нашлись и те, кого откровенный вид девушки порадовал.

- Только поглядите, какая фигурка. Грех такой не похвастаться! – заявили представители сильного пола.

По сути, посетительница комплекса не нарушила закон. Верха от купальника на груди не было, но все же она прикрыла ее, хоть и частично. Так что вопрос с обнаженными, вернее - полуобнаженными девушками, скорее касается воспитания.