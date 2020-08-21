День города в Геленджике 2020: публикуем программу мероприятий

Публикуем афишу мероприятий на День города в Геленджике 2020.

Геленджик в ближайшие выходные отметит свой 189-й день рождения. Кроме того, 21 и 22 августа праздновать на курорте будут День Государственного флага России. Правда, масштабных гуляний, которые традиционно собирали сотни жителей и гостей города, не будет. Планы подпортил коронавирус. Из-за пандемии проведений больших мероприятий, на которых одновременно соберутся больше 100 человек, власти не разрешают. Но все же дни пройдут насыщенно. Рассказываем, что планируется на День города в Геленджике 2020.

- Из-за ограничений, массового праздника на Центральной площади не запланировано, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации курорта. - Некоторые мероприятия пройдут онлайн, но кое-что интересное каждый для себя обязательно найдет.

Так, с самого утра 21 августа на Центральной площади Геленджика заработает тематическая выставка ретро-фотографий, посвященная Дню города. Здесь можно увидеть старые снимки и попробовать узнать, где они были сделаны. Работать экспозиция будет недолго - уже 22 августа она прекратит работу.

- 21 августа в 15:00 центр культуры и досуга «Творчество» проведет онлайн мастер-класс в технике оригами «Флаги», посвященный Дню Государственного флага страны, - добавляют в мэрии. - Мастер-класс будет доступен на страничке центра «Творчество».

А уже в воскресенье, 22 августа, в 10:00 в акватории бухты Геленджика пройдет зрелищное представление на воде. По морской глади будут гонять гидроциклы, катеры с парашютами - шоу посвящено 189-летию Геленджика.

- Самое выгодное место для просмотра – центральный пляж курорта, - советуют в городской администрации.

Вход бесплатный.

Кроме того, 22 августа на сайте Геленджикского историко-краеведческого музея пройдет онлайн-викторина для школьников. Чтобы поучаствовать нужно зайти на официальную страницу и в разделе «Посетителям» выбрать «Викторина».