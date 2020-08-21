Генпрокуратура: родителей двухмесячной малышки, которой жонглировал отец, могут лишить прав

Расследования уголовного дела в отношении родителей ребенка прокуратура взяла под свой контроль. Фото: ГУ МВД РФ по краю

В Сочи рассматривают вопрос о лишении родительских прав отца и матери, опубликовавших видео с издевательствами над младенцем.

- Данные о личностях законных представителей ребенка, их действия по отношению к ней, в том числе запечатленные на видеоролике, послужили основанием для предъявления в Центральный районный суд города Сочи искового заявления о лишении их родительских прав, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в настоящее время рассматривается вопрос о возможности передачи девочки под опеку ее родственникам – дедушке и бабушке по линии матери.

В настоящее время родители ребенка находятся под арестом. А сама малышка под наблюдением врачей.

- Двухмесячная малышка пока будет находиться в больнице, там сейчас лучше для ребенка, чем жить в лесу в палатке с родителями, - говорят в полиции Сочи, где ведут дело малютки по имени Шутка.

Так девочку назвали родители, которые в середине июня приехали рожать на Черное море. Кроха появилась на свет в роддоме Сочи, а после выписки 27-летняя мама и 35-летний папа привезли девочку в экопарк Ажэк, где все трое поселились в палате. Так бы и жили в лесу, пока отец не выгрузил в Инстаграм 30-секундное видео, на котором размахивает дочкой вниз головой из стороны в сторону. Через три дня после появления ролика, отца с матерью нашла полиция. Странное семейство отыскали по геотегу, указанному под видео. Только парочка отказывалась ехать в участок и «оказали неповиновение сотруднику полиции», за что и были в итоге задержаны на 10 суток. В палатке после проверки нашли пакетик с марихуаной. А их Шутку увезли в больницу.

- Дальнейшая судьба крохи пока под вопросом. Ее могут отправить в детский дом или же отдать родственникам, которых уже нашли, - говорят в региональном МВД. - В Белгородской области живут бабушка и дедушка девочки - это родители ее мамы. Они скоро должны приехать в Сочи, хотят оформлять опеку над внучкой. Но отдадут ли им ребенка, станет ясно только после проверки. Органы опеки должны еще осмотреть жилье этих людей, есть ли там условия для жизни ребенка.

А тем временем врачи уже провели полное обследование девочки, которой на камеру жонглировал отец.

- У девочки обнаружили заболевание, которое не было выявлено раньше из-за того, что родители просто не обращались к медикам, - говорят в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. – Это не серьезная болезнь, ее вылечат. Но сами родители не создали условий для проживания малолетней, не соблюдали необходимые гигиенические требования и санитарные нормы, не заботились о ее здоровье и жестоко с ней обращались.

За жестокое обращение с малолетним на отца завели уголовное дело. И ближайшие три года он может провести за решеткой за свою шутку с Шуткой.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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После медицинского осмотра у девочки обнаружили заболевание, которое не было выявлено раньше из-за того, что родители не обращались к медикам ранее.

- В настоящее время ребенок находится в лечебном учреждении, где ей оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы ее жизни не имеется, - добавили в ведомстве (подробности)

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Как оказалось, роликом с издевательствами над двухмесячной дочкой заинтересовались не только полицейские и следователи. Видео дошло до уполномоченного по правам ребенка при Президенте Анны Кузнецовой (читайте далее)