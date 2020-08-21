На Кубани осудили насильника 9-летней девочки, которую нашли в уличном туалете

Приговор не вступил в силу. Фото: краевого суда

35-летнему жителю Краснодарского края вынесли приговор за изнасилование 9-летней девочки и покушении на ее убийство.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, которое ему надлежит отбывать в колонии строгого режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием либо обслуживанием детских дошкольных учреждений сроком на 15 лет. Дополнительно мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 10 месяцев, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, события разворачивались в Новокубанском районе. 18 ноября прошлого года Катя (имя изменено - ред.) пошла гулять с подружкой, но домой не вернулась. Заметили родные, правда, не сразу. Тревогу забила школьная учительница девочки, которая была обеспокоена отсутствием Кати на занятиях. Спустя лишь два дня бабушка позвонила в полицию, а мать написала официальное заявление. Искали школьницу всем хутором и, к счастью, нашли! Поздно вечером 19 ноября полицейский, участвовавший в поисках, услышал стон ребенка, когда пошел в туалет. Посветив фонариком, он увидел лежащую в выгребной яме девочку.

Девочку нашли в этом туалете Фото: Евгения СОРОКА

- Следствием и судом установлено, что вечером 18 ноября 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил на детской площадке свою 9-летнюю соседку. Девочка стала убегать от мужчины, но он догнал ее и избил до потери сознания. После этого обвиняемый перенес ребенка за уличный туалет, где изнасиловал. Затем, полагая, что она умерла скинул ее вместе с вещами в выгребную яму туалета и засыпал сверху ветками, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что мать школьницы лишили родительских прав и завели в отношении нее дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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9-летней девочке, выброшенной в уличный туалет, нашли новую семью

Чтобы малышка смогла начать новую жизнь, ее перевели в другую школу и увезли жить в другой район (читайте далее)