Новороссийцы просят не возводить в частном секторе 24-этажные особняки

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С каждым годом Новороссийск растет, увеличивается и вширь, и ввысь. «Причесывают» власти и отсталые окологородские селения. С недавних пор село Цемдолина вошло в состав города. И, понятное дело, теперь этот микрорайон пытаются развить посредством строительства. Возводят здесь разное, земли много. Но под особым вниманием – участок, на котором раньше располагалась птицефабрика.

В нулевых был составлен Генеральный план города, согласно которому птицефабрику должны были перенести. В 2010-х это сделали. И началась, согласно Генплану, застройка – частными домами, малоэтажными и многоэтажными. К возведению последних у новороссийцев и есть вопросы. Чтобы на них ответить, накануне в Цемдолине прошла встреча представителей администрации и застройщика с жителями.

Чиновники пояснили, что в 2021 году здесь начнется строительство школы и детского сада. Что мешало это сделать раньше? Если мэрия получила заветные гектары на эти цели еще в 2014 году? Однако новороссийцев больше волнует не этот вопрос, а то, что вскоре высоченные многоэтажки «перекроют» им «кислород». И это – в городе, где проблему с водой не могут решить уже несколько лет! На это и делает упор народ, обеспокоенный тем, что в их малоэтажки и частные дома просто перестанет поступать вода и электричество.

- Мы все понимаем, у коммерсантов есть свои цели – заработать на строительстве. Людям тоже нужно место, где жить, город активно развивается. Но слишком уж озадачены мы исходящими из этого проблемами. Вода, загруженность дорог, мощности электричества – это ведь жизненно необходимые ресурсы, будет плохо, если у нас отнимут, - рассказал 70-летний пенсионер Владимир Кириллович.

Однако проектировщик заявил, что территория большая, и хоть как ты строй здесь, но жилой массив по любому будет соприкасаться с частным сектором. Освоение участка бывшей птицефабрики идет уже 10 лет. И у людей была возможность высказать свое мнение на публичных слушаниях. Однако эти мероприятия проводились, по их словам, слишком уж локально. Как противоположно положительный пример можно привести Краснодар с проектом Генплана города. О публичных слушаниях сообщали в СМИ, на них приходили все желающие.

Люди считают, что прежде, чем возводить 24-этажные дома, в микрорайоне необходимо обновить транспортную инфраструктуру, а также построить социальные объекты. Кроме того, новороссийцы обеспокоены и тем, что им, возможно, не будет хватать воды и мощностей электроэнергии.

Однако на встрече представитель строительной компании заявил, что к новостройкам подведут отдельный водовод протяженностью больше двух километров.

- Село Цемдолина внесенное в городскую черту по постановлению Законодательного собрания Краснодарского края в 2006 году, ничем не уступает в своем социально- экономическом и культурном развитии другим городским районам Новороссийска. Сегодня здесь ведется строительство современного комфортного жилья с учетом самых взыскательных потребностей будущих жильцов. Строительство жилых комплексов - это не только возведение многоквартирных домов. Здесь будет проложена дорога в обход загруженных городских магистралей. Энергоснабжение будет автономным и бесперебойным. Параллельно с возведением жилых комплексов в Цемдолине будут строиться поликлиника, школа и детские сады, - прокомментировала ситуацию на своей страничке в соцсети вице-мэр Новороссийска Светлана Калинина.