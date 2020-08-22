Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 августа 2020: жителям напоминают об ужесточении масочного режима

Одно из главных ограничений, которое продолжает действовать, - обязательное ношение масок в общественном транспорте.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 22 августа 2020 года. В регионе по-прежнему растет число новых случаев заболевания. Об этом сообщается в ежедневных сводках, которые приводит оперативный штаб.

По последним данным, на Кубани заразились 89 человек. Лидер по количеству случаев, зарегистрированных за сутки, - Краснодар. Здесь заболели 56 пациентов, в их числе трое детей. Впервые в Сочи не зафиксировали не одного случая инфицирования за 24 часа. Зато в Северском районе заболели восемь человек, в Туапсинском – пять.

Статистика по заболевшим коронавирусом в регионе. Инфографика: Яндекс.

Выписаны из больниц 8663 пациента, в том числе 43 человека - за последние сутки.

При этом состояние 28 заболевших внушает врачам опасение, их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- Еще четверо пациентов находятся – на ЭКМО, - уточняют в минздраве края.

Статистика по выздоровевшим от коронавируса в регионе. Инфографика: Яндекс.

Несмотря на беспокойство жителей, предпосылок к возвращению карантина в Краснодарском крае сейчас нет. «Кривая» уровня заболеваемости выровнялась – вспышек заражения в регионе не регистрирует. Стоит отметить, что, по сравнению с другими регионами, в Краснодарском крае отменили гораздо больше запретов.

Одно из главных ограничений, которое продолжает действовать, - обязательное ношение масок в общественных местах. Рейды в автобусах, трамваях и троллейбусах устраивают каждый день. Так что готовьтесь к тому, что вам могут попросить на выход в случае, если средство защиты вы надевать не захотите. Перевозчика за нарушение масочного режима могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей или простоем без работы на 90 суток.

Коронавирус в Анапе 22 августа 2020

В Анапе за последние сутки 4 новых заразившихся.

Коронавирус в Новороссийске 22 августа 2020

В Новороссийске зафиксировано четыре случая заболевания COVID-19.

Коронавирус в Сочи 22 августа 2020

В Сочи за минувшие сутки не подтвердилось ни одного случая заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Геленджике 22 августа 2020

В Геленджике за последние 24 часа выявлен 1 новый случай заболевания.

Коронавирус в Туапсе 22 августа 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки диагноз подтвердился у пяти пациентов.

Коронавирус в Ейске 22 августа 2020

В Ейском районе за последние сутки один новый инфицированный.