Засуха в трубах Новороссийска: в Неберджаевском водохранилище осталась 1/7 часть воды, а местные экологи составляют карту родников

В Неберджаевском водохранилище критически мало воды. Фото: instagram.com/tateshi_yokotaishi/

Засуха практически полностью иссушил один главных источников водоснабжения города-героя – Неберджаевское водохранилище. Сегодня объем оставшейся в нем воды едва ли доходит до миллиона кубов, при том, что нормальный уровень – это почти шесть с половиной кубов. Стоит отметить, что часть воды – это неприкосновенный запас для накопления осадков и существования биологических ресурсов, еще немалая часть – пожарный запас. В общей сложности выходит, что для новороссийцев сейчас осталось всего около 400 тысяч кубов.

По подсчетам специалистов, для нормального водоснабжения водохранилищу необходимо наполниться хотя бы на 4 миллиона кубов. Для этого надо, чтобы несколько дней подряд шли проливные дожди. Хоть Новороссийск стоит на горе, а погода в этих местах, как известно, переменчива, однако круглосуточных дождей здесь не было давно. Подобная засуха повторяется каждые 5-7 лет. Видимо, 2020-й природа отвела как раз под такой случай.

- Именно из-за уменьшения объема поступающей воды из Неберджая и Пенайских водоисточников мы вынуждены перераспределять воду с Троицкого группового водопровода на весь город. Пенайские водоисточники тоже сейчас находятся не в лучшем состоянии. В полноводные годы мы берем оттуда порядка 6-8 тысяч кубов в сутки, а сейчас всего 2 тысячи, - говорит представитель МУП «Водоканал» Новороссийска Михаил Рочев.

А тем временем местные экологи решили создать карту природных источников. Это, по их мнению, может спасти их земляков. Ведь если вода в городе закончится совсем, то источники станут чуть ли не единственным местом, где можно будет набрать ее в бутылки. Но, к счастью, прогнозов на полное прекращение подачи воды никто не дает.

Экологи просят горожан подключиться к работе по составлению карты. Сама идея, кстати, принадлежит ротари-клубу «Новороссийск-Солнечный». Однако поставить точку на карте – мало, поскольку многие родники завалены мусором, потребуется немало времени на то, чтобы их очистить.

– Я коренной новороссиец, и мне не все равно, в каком состоянии находятся родники, расположенные в городской черте, – рассказал изданию «Новороссийский рабочий» секретарь клуба, автор и двигатель экологического проекта Евгений Кириллов. – Когда я был еще мальчишкой, занимался физкультурой на стадионе «Строитель», а рядом был родник, из которого мы, дети, пили прекрасную воду. Не так давно я решил проведать родник детства, пришел к тому месту и ужаснулся: источник жизни зарос колючками, территория вокруг завалена мусором.

Адреса «водных мест» активистам подсказывают старожилы и бурильщики. Сейчас на их карту нанесено уже около трехсот таких точек. И всех найденных источников берутся пробы для анализа в лабораториях, а только уже потом его можно будет запускать в массы. Стоимость анализа – от 2 тысяч до 40 тысяч рублей. Но экологи ищут возможности сделать такие исследования бесплатными.

Проанализировать воду из источника – это очень важный момент, ведь, по словам Евгения Кириллова, из всех городских и пригородских родников только 30% находятся в хорошем состоянии.