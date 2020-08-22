На Кубани поместили под стражу на два месяца особо опасного преступника, который «поставил на уши» силовиков своим побегом из суда

Фото: СУ СК региона.

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает о новых подробностях в деле маститого преступника Юрия Спарихина, который накануне сбежал из суда в Новороссийске. Вся Кубань следит за развитием событий.

Сегодня стало известно, что Апшеронский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения Спарихину в виде заключения под стражу. Преступника с 42-летним стажем подозревают в убийстве и разбое. В отношении него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ,

- При рассмотрении ходатайства судом были исследованы представленные следствием материалы, с учетом которых суд согласился с доводами следствия о невозможности избрания фигуранту более мягкой меры пресечения и принял решение о заключении его под стражу на срок два месяца до 21 октября включительно, - прокомментировали в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Помимо убийства, как отметили в СУ СК региона, у Спарихина есть еще один эпизод противоправных деяний – его также подозревают в совершении преступлений против свободы личности, половой неприкосновенности и свободы жительницы Новороссийска, а также против собственности.

Как мы сообщали ранее, этим летом фигурант вышел из тюрьмы, но взялся за старое. Следствие полагает, что 14 августа во дворе одного из домов на улице Героев Десантников в городе Новороссийске он подошел к 34-летней местной жительнице и, имея при себе нож, приставил его к шее женщины. Мужчина, высказывая в ее адрес угрозы убийством, потребовал сесть в автомобиль, припаркованный неподалеку. В салоне ее автомашины фигурант, подавив волю женщины, применяя насилие и продолжая высказывать угрозы убийством, совершил в отношении нее преступления против половой неприкосновенности. Затем он потребовал катать его по городу. Закончилась поездка тем, что он еще раз изнасиловал свою жертву и скрылся.

Позже его задержали в Апшеронском районе. Спарихин угонял от полицейских на машине на протяжении десяти километров. Но не справился с управлением и улетел в кювет, где его и задержали силовики. На допросе подозреваемый признался в том, что хозяйку авто убил. Ее тело уже обнаружили следователи.

- В настоящее время продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, в том числе и возможных иных преступлений, - заключили в СУ СК региона.

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