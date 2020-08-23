Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 23 августа 2020: в регионе продолжают заболевать люди

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 23 августа 2020 года. Фото: Виталий КАРНАУХ

"Комсомольская правда" - Кубань" собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 23 августа 2020, самые важные. В регионе по-прежнему продолжают заболевать люди. Медики, специалисты Роспотребнадзора, оперативный штаб ни на секунду не перестают работать. Одни спасают жизни другим, вторые контролируют соблюдение эпидемиологических правил, третьи - информируют население о количестве заболевших и выздоровевших. Совместными усилиями, благодаря оперативным действиям, в крае удалось избежать вирусных вспышек.

Несмотря на то, что количество зараженных с каждым днем увеличивается, руководство края о введении нового карантина пока не думает. Губернатор Вениамин Кондратьев объясняет это тем, что при введении первого карантина мы не знали, как бороться с коронавирусной инфекцией. "Книжек по борьбе с коронавирусом не написано", - твердил губернатор на заседаниях оперативного штаба. Теперь же, спустя несколько месяцев упорной борьбы с болезнью (пандемия пришла в край в марте 2020), медики выявили "иммунитет" к борьбе - научились выявлять ковид на ранних стадиях, приспособились к лечению.

Однако растет не только количество заболевших, но и выздоровевших. Всего с начала пандемии в крае заболели 10 422 человека, 8 758 из них уже выздоровели, в том числе 95 - за последние сутки. А заразившихся за минувшие 24 часа - 88.

Одно из главных ограничений, которое продолжает действовать, - обязательное ношение масок в общественных местах. Рейды в автобусах, трамваях и троллейбусах устраивают каждый день. Так что готовьтесь к тому, что вам могут попросить на выход в случае, если средство защиты вы надевать не захотите. Перевозчика за нарушение масочного режима могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей или простоем без работы на 90 суток.

Коронавирус в Анапе 22 августа 2020

В Анапе за последние сутки нет новых заразившихся.

Коронавирус в Новороссийске 22 августа 2020

В Новороссийске зафиксировано три случая заболевания COVID-19.

Коронавирус в Сочи 22 августа 2020

В Сочи за минувшие сутки подтвердилось 13 случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Геленджике 22 августа 2020

В Геленджике за последние 24 часа выявлено 3 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Туапсе 22 августа 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки диагноз не подтвердился ни у кого.

Коронавирус в Ейске 22 августа 2020

В Ейском районе за последние сутки нет новых инфицированных.