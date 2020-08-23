«Пояс Чемпиона мира - наш!»: 22-летний боксер из Крымска завоевал престижный титул

Спортсмен поблагодарил семью и свою команду. Фото: kozhukhar1

Боксер Сергей Кожухарь, уроженец кубанского города Крымск, одержал победу на престижном турнире WBC среди молодежи в Казани. Поединок за звание Чемпиона мира изначально должен был пройти в Сочи, но из-за коронавируса его перенесли в столицу Татарстана. Федерация бокса оценила эпидемиологическую обстановку здесь более приемлемой, чем в главной здравнице страны в разгар курортного сезона.

В финальном поединке на ринге встретились два бойца, представляющих Россию. 22-летний Сергей Кожухарь должен был одолеть спортсмена из Абхазии - Батала Чежия. До вчерашнего вечера, 22 августа, соперник кубанца не знал поражений, на его счету девять побед и две "ничьи".

В итоге в тяжелом бою победа досталась Сергею Кожухарю, славящемуся своей силе и скорости ударов. Поздней ночью он написал в своем Instagram:

- Благодарю свою команду за проделанную работу, спасибо моеи семье за поддержку, это наш пояс чемпиона мира. Спасибо всем, кто болел, переживал, мне очень приятно за поздравления, за теплые слова, - сообщил Сергей Кожухарь.

ТТХ боксера

В любительском боксе, разряд: МС

Дата регистрации: 11.12.2017

Рост : 185

Весовая категория: 200 Lbs - Cruiserweight - Первый тяжёлый - до 90,719 кг

Рейтинг Rusboxing: 1100.26

Место в весовой категории: 8

Место в общем рейтинге: 98