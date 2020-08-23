«Зеленая пакость и море холодное, но туристов не меньше»: пляжи под Анапой не пустеют

К конце лета в станице под Анапой туристов не пугает ни камка, ни холодная вода Фото: Варвара ДЫМ

На побережьях обоих морей сейчас, кажется, вся Россия. Никакой коронавирус не смог испугать отечественного туриста. "Весну проспали, лето не упустим" - таков сейчас девиз отдыхающего, освободившегося от оков карантина. На центральных пляжах курортных городов в Краснодарском крае, куда гостей приводят все навигаторы, прилечь негде.

Водоросли здесь - редкость в это время, но виной тому - потоки отдыхающих Фото: Варвара ДЫМ

Местные жители и те, кто продумал маршрут более тщательно, ищут менее популярные места для уединения с природой.

- Мы поехали в Благовещенскую. Давно это место любим. Здесь меньше народа и море хорошее, - говорит "КП" - Кубань" туристка из Липецка. - Плюс - Анапа близко. Но в этом году и здесь народа не меньше, а море холодное и грязное из-за водорослей.

Люди выбирают менее популярные места, но и они - полны Фото: Варвара ДЫМ

Действительно, анапское море в этом году не может похвастать комфортной температурой. Пучина будто противится потоку гостей, выбрасывая на сушу еще и тонны зеленой слизи - камки.

Ученые заявили, что оно превратилось в «зеленую кашу» из-за проблем с очистными сооружениями и наплыва туристов.

- Всплеск цветения в этом году связан со взрывным поступлением органики — продуктов жизнедеятельности людей. Именно наплыв людей на фоне проблем с очистными сооружениями и мелководья привел к такому росту водорослей, - сообщил ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян.

Сюда приезжают, если не купаться, то просто слушать море Фото: Варвара ДЫМ

Но желание, если не купаться в Черном море, то просто слушать его успокаивающий шепот, пока не пропало.