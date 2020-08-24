Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 24 августа 2020: ношение масок в школе будет необязательным требованием

Осталась последняя неделя ожидания возвращения за школьные парты

Оперативный штаб в Краснодарском крае вновь фиксирует большое число новых заболевших COVID-19. За последние сутки, 24 августа, их 85 человек. "Комсомольская правда" - Кубань" собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 24 августа 2020.

За неделю до начала учебного года в школах Кубани стало известно, чтобы сесть за парты, нужно будет предоставить справку об эпидокружении. Это обязательное требование необходимо выполнить до 28 августа.

Между тем, носить защитные маски в школе и пользоваться антисептиком детей не заставляют. Это будет носить добровольный характер. Если кто-то из родителей решит, что находиться ребенку в маске приемлемо, то возражать педагоги не будут. Антисептики в портфеле носить тоже никто не запрещает, только форма обеззараживающего средства должна быть безопасной.

Впрочем, все еще может измениться, если эпидобстановка в регионе поменяется до официального старта учебного процесса.

Коронавирус в Анапе 24 августа 2020

В Анапе за последние сутки нет новых заразившихся.

Коронавирус в Новороссийске 24 августа 2020

В Новороссийске зафиксировано три случая заболевания COVID-19.

Коронавирус в Сочи 24 августа 2020

В Сочи за минувшие сутки подтвердилось 13 случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Геленджике 24 августа 2020

В Геленджике за последние 24 часа выявлено 3 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Туапсе 24 августа 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки диагноз не подтвердился ни у кого.

Коронавирус в Ейске 24 августа 2020

В Ейском районе за последние сутки нет новых инфицированных.