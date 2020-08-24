Футболист ФК «Краснодар» проводит бесплатные тренировки

Фото: instagram.com/anfitness.ru

Нападающий клуба «Краснодар» Ари и его жена Наталья Грызлова анонсировали в Instagram свой новый совместный проект. Супруги создали общую страничку, а назвали ее AN fitness – первыми буквами своих имен (логотип создан в виде штанги, на которой вместо блинов размещены эти самые буквы). На ней они начали размещать бесплатные тренировки. Заниматься под руководством знаменитостей может любой желающий.

- Тренировки, растяжка, правильное питание, мотивация, - говорится в шапке профиля новой фитнес-страницы.

Ари и Наталья в постах отмечают, что в этой социальной сети они будут приобщать подписчиков к здоровому образу жизни.

- @anfitness.ru — это не просто программы тренировок и питания. Для нас это возможность поделиться знаниями, направить и поддержать, — написали в соцсетях супруги.

В одной из «мотивашек» говорится – у тебя не будет классной попы, пока ты на ней сидишь.

Форвард краснодарской команды Ари и его жена, модель и блогер, Наталья Грызлова готовят тренировки для мужчин, для женщин, для пар, также они планируют публиковать рецепты, схемы питания и профессиональные советы.

В одном из постов они уже отметили, какой нужно иметь спортивный реквизит для домашних тренировок. Это пять главных элементов: скакалка, гимнастический мяч или фитбол, утяжелители, коврики и гантели. Также на страничке уже можно найти варианты полезных завтраков на неделю.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Наталья Грызлова устроила бесплатную фитнес-тренировку с местными жителями возле стадиона Краснодар. На ней присутствовал и Арии, он наблюдал за процессом со стороны.