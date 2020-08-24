«Массовые жалобы от подчиненных»: На Кубани задержали командира батальона ДПС

Расследование дела продолжается. Фото: korvesti.ru

В апреле этого года инспектор из Кореновского района пожаловался на своего начальника. Якобы командир просит передавать взятки, за что в свою очередь обещает покровительство. Информацию поверили оперативники и в отношении начальника отдельного взвода ДПС ГИБДД районного отдела полиции возбудили уголовное дело.

- По версии следствия, в апреле 2020 года полицейский сообщил находящемуся в его подчинении инспектору о необходимости систематически передавать ему взятки. За это командир взвода обещал подчиненному общее покровительство и попустительство по службе. Сотрудник ДПС, опасаясь негативных последствий и увольнения из органов внутренних дел, вынужден был согласиться с требованиями своего руководителя. В результате командир взвода с 24 апреля по 22 июня 2020 года систематически получал от своего подчиненного взятки в общей сумме 13500 рублей. Дальнейшие действия фигуранта были пресечены оперативными сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и возможных иных эпизодов преступной деятельности. Принимаются меры по установлению возможных лиц, в отношении которых подозреваемым были совершены незаконные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

В территориальный следственный отдел поступило 27 заявлений сотрудников ДПС о неправомерных действиях фигуранта. Следователем тщательным образом проверяются все доводы полицейских. По результатам рассмотрения заявлений будет дана правовая оценка.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей.