В минобразования Кубани разъяснили, кому из школьников понадобится справка от врача

Дети, не болевшие коронавирусом, могут не брать справок

До школы у детей и их родителей осталась всего неделя. Вопреки страхам, вызванным ростом числа заболевших коронавирусом, в Краснодарском крае официально объявили о старте учебного года офлайн 1 сентября. Правда, он начнется не без некоторых условностей.

В министерстве образования Краснодарского края уточнили, кому из детей, прежде чем сесть за парты, нужно взять справку от врача.

- Согласно рекомендациям министерства здравоохранения Краснодарского края, заключение врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в образовательной организации необходимо только детям, перенесшим заболевание, и в случаях, если ребенок был в контакте с больным инфекционным заболеванием, в том числе коронавирусной инфекцией. Остальным школьникам справка об эпидемиологическом окружении не понадобится, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве.

Напомним, необходимость в уточнении возникла, когда педагоги начали заранее предупреждать родителей учеников о справках от педиатра.

- Нам сообщила об этом классная руководительница в школе, - рассказал "КП" - Кубань" один из родителей.

Однако в министерстве образования Кубани это требование опровергли, заявив, что никаких указаний на этот счет педагогам не давали.

К слову, во избежание курьезов со стороны муниципальных управлений образования минобра уже направил им соответствующие указания.